Австрія і Мальта обмежили в'їзд для усіх осіб з Італії

Уряд Австрії ухвалив рішення запровадити обмеження на в'їзд до країни для усіх осіб, які прибувають з сусідньої Італії, у якій спостерігається найсерйозніший у Європі спалах коронавірусу. Як заявив у вівторок, 10 березня, австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz), до країни пускатимуть лише тих осіб, які зможуть підтвердити відсутність у себе зараження небезпечним вірусом.

"Ми запроваджуємо заборону на в'їзд для людей з Італії до Австрії, якщо вони не мають довідки від лікаря про стан здоров'я", - цитує Курца інформагенція AFP. Окрім того, австрійцям дозволять повернутися з Італії у тому випадку, якщо вони погодяться на двотижневий домашній карантин, уточнив канцлер. Як відомо, протяжність кордону між Австрією та Італією складає понад 400 кілометрів.

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В Австрії заборонили проведення подій з понад сотнею учасників

Уряд Австрії у вівторок також встановив обмеження на проведення масових заходів. Так, відтепер в країні заборонено проводити події у приміщеннях із більше сотнею учасників, а стосовно подій під відкритим небом, то таке обмеження дії для заходів за участі 500 учасників і більше. Також призупинена робота університетів. Студенти мають перейти в режим електронного навчання. Ці обмеження триматимуть щонайменше до кінця березня.

Наразі в Австрії зареєстровано 157 випадків інфікування коронавірусом.

Мальта заборонила поїздки в Італію

Уряд Мальти також зранку у вівторок заборонив усі морські та авіапоїздки з та в Італію. Заборона діятиме до подальшого повідомлення і стосується лише пасажирів. Перевезення продуктів харчування, ліків та інших вантажів між двома країнами продовжуватиметься, заявив прем'єр країни Роберт Абела.

9 березня уряд Польщі запровадив санітарний контроль на своїх кордонах. Перевірки будуть проводити в туристичних автобусах, а також в мікроавтобусах, які вміщують понад вісім пасажирів. Надалі також будуть проводити перевірки в потягах та в портах.

Напередодні уряд Італії поширив карантин через епідемію коронавірусу на усю країну. До 3 квітня будуть зачинені усі школи та університети. Усі публічні заходи заборонені, однак транспорт працюватиме у звичайному режимі. Також уряд скасував на цей преіод часу всі спортивні події.

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