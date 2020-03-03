 Австрія і Мальта обмежили в′їзд для усіх осіб з Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2020

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Новини

Австрія і Мальта обмежили в'їзд для усіх осіб з Італії

Австрія обмежила в'їзд для усіх осіб із сусідньої Італії. До країни пускатимуть лише тих, хто зможе підтвердити відсутність у себе зараження коронавірусом. Уряд Мальти також заборонив усі поїздки в Італію.

Перевірки на австрійському кордоні

Перевірки на австрійському кордоні

Уряд Австрії ухвалив рішення запровадити обмеження на в'їзд до країни для усіх осіб, які прибувають з сусідньої Італії, у якій спостерігається найсерйозніший у Європі спалах коронавірусу. Як заявив у вівторок, 10 березня, австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz), до країни пускатимуть лише тих осіб, які зможуть підтвердити відсутність у себе зараження небезпечним вірусом.

"Ми запроваджуємо заборону на в'їзд для людей з Італії до Австрії, якщо вони не мають довідки від лікаря про стан здоров'я", - цитує Курца інформагенція AFP. Окрім того, австрійцям дозволять повернутися з Італії у тому випадку, якщо вони погодяться на двотижневий домашній карантин, уточнив канцлер. Як відомо, протяжність кордону між Австрією та Італією складає понад 400 кілометрів.

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В Австрії заборонили проведення подій з понад сотнею учасників

Уряд Австрії у вівторок також встановив обмеження на проведення масових заходів. Так, відтепер в країні заборонено проводити події у приміщеннях із більше сотнею учасників, а стосовно подій під відкритим небом, то таке обмеження дії для заходів за участі 500 учасників і більше. Також призупинена робота університетів. Студенти мають перейти в режим електронного навчання. Ці обмеження триматимуть щонайменше до кінця березня.

Наразі в Австрії зареєстровано 157 випадків інфікування коронавірусом.

Мальта заборонила поїздки в Італію

Уряд Мальти також зранку у вівторок заборонив усі морські та авіапоїздки з та в Італію. Заборона діятиме до подальшого повідомлення і стосується лише пасажирів. Перевезення продуктів харчування, ліків та інших вантажів між двома країнами продовжуватиметься, заявив прем'єр країни Роберт Абела. 

9 березня уряд Польщі запровадив санітарний контроль на своїх кордонах. Перевірки будуть проводити в туристичних автобусах, а також в мікроавтобусах, які вміщують понад вісім пасажирів. Надалі також будуть проводити перевірки в потягах та в портах.

Напередодні уряд Італії поширив карантин через епідемію коронавірусу на усю країну. До 3 квітня будуть зачинені усі школи та університети. Усі публічні заходи заборонені, однак транспорт працюватиме у звичайному режимі. Також уряд скасував на цей преіод часу всі спортивні події. 

Дивитись відео 01:25

Як коронавірус може викликати дефіцит ліків у світі (09.03.2020)

  • Книжковий ярмарок у Лейпцигу

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  • Міланський тиждень моди

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    Міланський тиждень моди

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  • Туристичний ярмарок ITB у Берліні

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  • Промисловий ярмарок у Ганновері

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Промисловий ярмарок у Ганновері

    Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.

  • Лувр в Парижі

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

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    У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.

  • Гамбурзький балет

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Гамбурзький балет

    Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.

  • Місія нездійсненна

    Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

    Місія нездійсненна

    Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.

    Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук


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Коронавірус: міфи та факти (03.03.2020)

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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус

По всьому світу через поширення коронавірусу скасовуються масові заходи і зачиняються музеї. Зачепила епідемія Лейпцизький книжковий ярмарок та міжнародну туристичну виставку ITB. Два дні через вірус не працював і Лувр. (04.03.2020)  

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Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав уряд Італії заборонити її громадянам поїздки за кордон. Таким чином Бабіш пропонує стримати поширення коронавірусу з Італії.

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Влада Канарських островів ізолювала усіх людей, які живуть у готелі H10 Costa Adeja Palace, для обстеження. Це рішення ухвалили після госпіталізації італійського туриста з підозрою на коронавірус.

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Докладно

Deutschland Erste Todesfälle nach Infektionen mit Coronavirus | Test Drive In Nürting (Imago-Images/7aktuell)

Коронавірус: як реагує Німеччина

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