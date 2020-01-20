 Австрія: як лижний туризм нищить Альпи - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.01.2020

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Політика й суспільство

Австрія: як лижний туризм нищить Альпи - "Європа у фокусі" (відео)

Народна міліція з праворадикальними поглядами у Берліні. Вчителі зі зміни клімату в британських школах. Любитель тварин створює протези для котів і собак у Туреччині. Французи страйкують вже другий місяць поспіль.

Через потепління клімату в Альпах тануть глетчери (Reuters/L. Niesner)

Через потепління клімату в Альпах тануть глетчери

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1:05 Австрія: скільки туризму здатні витримати Альпи

6:57 Франція: чому залізничники страйкують другий місяць поспіль.

12:02 Туреччина: як любитель тварин створює протези для котів і собак.

17:37 Німеччина: чому народна міліція з праворадикальними поглядами патрулює вулиці Берліна

22:33 Англія: навіщо у школах вчителі зі зміни клімату. Це відео не доступне для перегляду на YouTube через дотримання авторських прав. Перепрошуємо за незручність.

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Як данський острів повністю відмовився від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео)

Також у випуску: Удова вбитого рік тому мера Гданська продовжує його справу. Ігристе вино посіяло розбрат серед виноробів Італії. "Король бездомних" поліпшує життя безхатченків в Афінах. (13.01.2020)  

Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі" (відео)

Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці. (30.12.2019)  

Литовські ельфи проти російських тролів - "Європа у фокусі" (відео)

Чому єврейська громада ФРН дедалі більше потерпає від антисемітизму. Як у Швеції вирощують рибу та зелень у підвалах. Чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги. (16.12.2019)  

Аудіо й відео до теми

Австрія: як лижний туризм шкодить Альпам - "Європа у фокусі" (20.01.2020)  

Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (23.12.2019)  

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (09.12.2019)  

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Німеччина: чому народна міліція з праворадикальними поглядами патрулює вулицями Берліна. Англія: навіщо у школах вчителі зі зміни клімату. Туреччина: як любитель тварин створює протези для котів і собак. Франція: чому залізничники страйкують другий місяць поспіль.

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