Австрія: як лижний туризм нищить Альпи - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

1:05 Австрія: скільки туризму здатні витримати Альпи

6:57 Франція: чому залізничники страйкують другий місяць поспіль.

12:02 Туреччина: як любитель тварин створює протези для котів і собак.

17:37 Німеччина: чому народна міліція з праворадикальними поглядами патрулює вулиці Берліна

22:33 Англія: навіщо у школах вчителі зі зміни клімату. Це відео не доступне для перегляду на YouTube через дотримання авторських прав. Перепрошуємо за незручність.