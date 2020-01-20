Австрія: як лижний туризм нищить Альпи - "Європа у фокусі" (відео)

Народна міліція з праворадикальними поглядами у Берліні. Вчителі зі зміни клімату в британських школах. Любитель тварин створює протези для котів і собак у Туреччині. Французи страйкують вже другий місяць поспіль.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
1:05 Австрія: скільки туризму здатні витримати Альпи
6:57 Франція: чому залізничники страйкують другий місяць поспіль.
12:02 Туреччина: як любитель тварин створює протези для котів і собак.
17:37 Німеччина: чому народна міліція з праворадикальними поглядами патрулює вулиці Берліна
22:33 Англія: навіщо у школах вчителі зі зміни клімату. Це відео не доступне для перегляду на YouTube через дотримання авторських прав. Перепрошуємо за незручність.
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Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці. (30.12.2019)