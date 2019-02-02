 Австрія приєдналась до ультиматуму щодо нових виборів у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

Австрія приєдналась до ультиматуму щодо нових виборів у Венесуелі

До кінця 3 лютого президент Венесуели Ніколас Мадуро має оголосити у країні нові вибори голови держави. Інакше європейські країни, серед яких тепер і Австрія, визнають президентом опозиційного лідера Хуана Гуайдо.

Голова Національної асамблеї Венесуели Хаун Гуайдо

Голова Національної асамблеї Венесуели Хаун Гуайдо

Австрія приєдналась до європейських країн, які поставили ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро щодо оголошення до кінця 3 лютого нових виборів у країні. Речник австрійського уряду у неділю, 3 лютого, повідомив, що країна визнає тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, передає агенція dpa.

Австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) зателефонував Гуайдо і запевнив його у "повній підтримці" у відновленні демократії у країні. "Венесуельці довго страждали під невмілим керівництвом і ігноруванням законів з боку Мадуро", - написав він у своєму Twitter.

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Франція підтвердила намір визнати тимчасовим президентом Венесуели лідера опозиції Гуайдо, якщо Ніколас Мадуро не оголосить нові президентські вибори до кінця дня. (03.02.2019)

Замість оголошення перевиборів президента Венесуели, чого вимагають європейські країни, Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту, який очолює опозиційний лідер Хуан Гуайдо. (02.02.2019)

Нагадаємо, напередодні Ніколас Мадуро запропонував провести цього року дострокові вибори до парламенту країни - Національної асамблеї. Ввечері 3 лютого спливає термін ультиматуму, який Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Великобританія та Бельгія висунули Мадуро для оголошення у країні нових президентських виборів.

В іншому разі вони пообіцяли визнати 3 лютого тимчасовим президентом Венесуели опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо, який 23 січня проголосив себе виконувачем обов'язків президента. У цьому статусі його відразу визнали США.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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