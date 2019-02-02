Австрія приєдналась до ультиматуму щодо нових виборів у Венесуелі

Австрія приєдналась до європейських країн, які поставили ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро щодо оголошення до кінця 3 лютого нових виборів у країні. Речник австрійського уряду у неділю, 3 лютого, повідомив, що країна визнає тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, передає агенція dpa.

Австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) зателефонував Гуайдо і запевнив його у "повній підтримці" у відновленні демократії у країні. "Венесуельці довго страждали під невмілим керівництвом і ігноруванням законів з боку Мадуро", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, напередодні Ніколас Мадуро запропонував провести цього року дострокові вибори до парламенту країни - Національної асамблеї. Ввечері 3 лютого спливає термін ультиматуму, який Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Великобританія та Бельгія висунули Мадуро для оголошення у країні нових президентських виборів.

В іншому разі вони пообіцяли визнати 3 лютого тимчасовим президентом Венесуели опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо, який 23 січня проголосив себе виконувачем обов'язків президента. У цьому статусі його відразу визнали США.