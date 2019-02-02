Австрія повинна сплатити за будинок Гітлера 1,5 мільйона євро

Будинок, в якому народився Адольф Гітлер, в австрійському містечку Браунау-на-Інні, коштує більше, ніж держава сплатила його колишній власниці. Згідно з рішенням, ухваленим земельним судом у місті Рід-ім-Іннкрайс, Австрія має сплатити його колишній власниці 1,5 мільйона євро. Про це у середу, 6 лютого, повідомив агентству dpa адвокат жінки.

Австрія націоналізувала двоповерхорвий будинок разом з гаражами та паркомісцями і сплатила його колишній власниці, виходячи з експертизи, 310 тисяч євро. 68-річна жінка звернулася до суду, і повторною експертизою було встановлено, що вартість будинку майже вп'ятеро вища. Адвокат зазначив, що жінка з полегшенням сприйняла інформацію про нове відшкодування. Утім, він не виключає, що рішення суду буде державою оскаржене.

Представник підрозділу мінстерства фінансів, який представляє інтереси держави у процесі, зазначив, що там спершу вивчать, наскільки адекватним є визначений новий розмір компенсації, й після цього ухвалюватимуть рішення про оскарження.

Шляхом націоналізації австрійський уряд хотів запобігти перетворенню будинку, в якому народився лідер націонал-соціалістів, на місце паломництва неонацистів. Гітлер провів у одному з помешкань будинку перші місяці свого життя. Десятиріччями головним користувачем будинку була органзація, яка допомагає неповносправним, однак в 2011 році через суперечку щодо необхідної реконструкції будівлі вона з'їхала. З 2011 року будинок стоїть пусткою. В 2017 році новим власником будинку став уряд Австрії.

Дивитись відео 02:58 Now live 02:58 хв Поділитись Будинок, в якому народився Гітлер, націоналізували (15.12.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/1K0Hi Будинок, в якому народився Гітлер, націоналізували (15.12.2016)

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