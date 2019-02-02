 Австрія повинна сплатити за будинок Гітлера 1,5 мільйона євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Австрія повинна сплатити за будинок Гітлера 1,5 мільйона євро

Суд в Австрії визначив, що держава сплатила при націоналізації надто малу компенсацію власниці будинку, в якому народився Адольф Гітлер. Уряд країни планує знести цей будинок.

Будинок у містечку Браунау-на-Інні, в якому народився Адольф Гітлер (архівне фото)

Будинок у містечку Браунау-на-Інні, в якому народився Адольф Гітлер (архівне фото)

Будинок, в якому народився Адольф Гітлер, в австрійському містечку Браунау-на-Інні, коштує більше, ніж держава сплатила його колишній власниці. Згідно з рішенням, ухваленим земельним судом у місті Рід-ім-Іннкрайс, Австрія має сплатити його колишній власниці 1,5 мільйона євро. Про це у середу, 6 лютого, повідомив агентству dpa адвокат жінки.

Австрія націоналізувала двоповерхорвий будинок разом з гаражами та паркомісцями і сплатила його колишній власниці, виходячи з експертизи, 310 тисяч євро. 68-річна жінка звернулася до суду, і повторною експертизою було встановлено, що вартість будинку майже вп'ятеро вища. Адвокат зазначив, що жінка з полегшенням сприйняла інформацію про нове відшкодування. Утім, він не виключає, що рішення суду буде державою оскаржене.

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Триповерхова будівля з жовтим фасадом, частково реставрована, розташована у центрі міста, але у тихому місці - таким би мало бути оголошення маклера. Втім, саме на цю нерухомість попит відсутній. (30.05.2013)

У жовтні австрійський парламент планує ухвалити рішення про експропріацію будинку, в якому народився Адольф Гітлер. Та вже нині триває активна дискусія щодо подальшої долі споруди. (21.09.2016)

Представник підрозділу мінстерства фінансів, який представляє інтереси держави у процесі, зазначив, що там спершу вивчать, наскільки адекватним є визначений новий розмір компенсації, й після цього ухвалюватимуть рішення про оскарження.

Шляхом націоналізації австрійський уряд хотів запобігти перетворенню будинку, в якому народився лідер націонал-соціалістів, на місце паломництва неонацистів. Гітлер провів у одному з помешкань будинку перші місяці свого життя. Десятиріччями головним користувачем будинку була органзація, яка допомагає неповносправним, однак в 2011 році через суперечку щодо необхідної реконструкції будівлі вона з'їхала. З 2011 року будинок стоїть пусткою. В 2017 році новим власником будинку став уряд Австрії.

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Будинок, в якому народився Гітлер, націоналізували (15.12.2016)

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    Європа без обличчя

    Бронзова статуя "Молода Європа" німецького скульптора Арно Брекера, якого вважали "головним скульптором націонал-соціалістів". Для створеного у 1979 році витвору у вигляді людини з головою яструба ("Об'єднана Європа ще не має обличчя", - вважав Брекер) позував олімпійський рекордсмен з плавання Вальтер Куш.

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    Бюст Гітлера

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    У своїх щоденниках Адольф Айхманн згадує втечу з Німеччини та життя в Аргентині, звідки його викрали ізраїльські спецслужби для того, щоб направити на суд в Ізраїль. Майже 300 сторінок тексту розраховують продати за 800 тисяч доларів.

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    Підпис власноруч

    Підпис Гітлера на нагородному листі льотчику-асу люфтваффе Гансу Філіппу, який отримав Лицарський хрест Залізного хреста.

    Автор: Тетяна Вєжис


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Особисте життя Гітлера у фото за 39 тисяч євро (15.03.2017)

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Аудіо й відео до теми

Особисте життя Гітлера у фото за 39 тисяч євро (15.03.2017)  

Будинок Гітлера в Австрії знесуть (17.10.2016)  

Будинок, в якому народився Гітлер, націоналізували (15.12.2016)  

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