Австрія - на порозі урядової кризи через скандальне відео з віце-канцлером

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) ввечері в п'ятницю, 17 травня, анонсував кризову зустріч щодо долі урядової коаліції після того, як медіа оприлюднили відео, на якому віце-канцлер країни, очільник правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) обіцяє нібито "багатій росіянці" отримання держзамовлень від австрійського уряду в обмін на підтримку на виборах 2017 року.

Зустріч Курца та Штрахе має розпочатися в суботу, 18 травня, об 11 годині за місцевим часом. Очікують, що після цього Курц зробить офіційну заяву. За інформацією агентства dpa, яке посилається на близькі до голови австрійського уряду кола, Курц виключає подальшу співпрацю зі Штрахе, утім поки невідомо, чи розпадеться урядова коаліція Австрійської народної партії з АПС, чи ж лише Штрахе подасть у відставку з посади віце-канцлера.

Тим часом опозиційна Соціал-демократична партія заявила про "найбільший скандал" у новітній історії країни та вимагає відставки Штрахе з посади віце-канцлера. Ліберальна партія Neos назвала перевибори "неминучими".

Своєю чергою в АПС заявили, що ні сам Штрахе, ані його партія ніколи не отримували жодної вигоди від осіб, про яких може йтися. "Оскільки відео було записане вочевидь незаконно, готуються відповідні правові кроки", - заявив генеральний секретар партії Крістіан Гафенекер (Christian Hafenecker), додавши, що юристи АПС проаналізували запис.

17 травня німецькі видання Süddeutsche Zeitung та Spiegel оприлюднили відео, на якому Штрахе та інший політик з АПС Йоганн Ґуденус (Johann Gudenus), що зараз очолює фракцію АПС в австрійському парламенті, у липні 2017 році на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість купівлі впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе.

Як повідомляє Spiegel, жінка на відео назвала себе "племінницею одного російського олігарха" і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово наголошувала під час розмови, що йдеться про кошти нелегального походження. Попри такі заяви, зазначають німецькі журналісти, Штрахе та Ґуденус ще шість годин обговорювали з росіянкою можливості інвестування в Австрії.

Крім того, вони повідомили гаданій росіянці про незаконну систему партійного фінансування. "Є кілька дуже багатих людей, які платять від 500 тисяч до півтора-двох мільйонів", - нібито сказав Штрахе, додавши, що гроші надходять до благодійної асоціації, що не вимагає надання звітів.

Штрахе ніби заявив, що зміна власника видання Kronen Zeitung та підтримка ним його партії перед виборами могла б зіграти на користь АПС. Він припустив, що АПС завдяки цьому могла б здобути не 27, а 34 відсотки голосів виборців. У відповідь на пдпримку Штрахе запропонував після перемоги на виборах надання державних замовлень будівельним компаніям, які мають бути засновані співрозмовницею Штрахе.

У коментарі виданню Spiegel Штрахе підтвердив факт цієї розмови, але заявив, що це була "суто приватна" зустріч "у розкутій атмосфері напідпитку". "На відповідних вимогах законодавства та необхідності дотримання австрійського законодавства я неодноразово наголошував під час цієї розмови", - прокоментував Штрахе. Він додав, що під час розмови було випито багато алкоголю та мав місце мовний бар'єр.