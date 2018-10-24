Австрія закликала ЄС припинити експорт зброї до Саудівської Аравії

Австрія, яка зараз головує в Раді ЄС, закликала усі країни Євросоюзу припинити поставки зброї до Саудівської Аравії. "Насамперед страшна війна в Ємені та криза в Катарі повинні стати для нас приводом, щоб нарешті діяти разом як Європейський Союз щодо Саудівської Аравії. Якщо ми, як весь ЄС, припинимо постачання зброї до Саудівської Аравії, це може допомогти зупинити ці конфлікти", - заявила міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому у п'ятницю, 26 жовтня.

Вона зазначила, що вбивство журналіста Джамаля Хашоггі також "глибоко засмучує" і є "безпрецедентним порушенням закону". Напередодні Європейський парламент також закликав країни ЄС запровадити ембарго на експорт зброї до Саудівської Аравії.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) також засудила вбивство Хашоггі в телефонній розмові з королем Саудівської Аравії, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Вона закликала королівство забезпечити "швидке, прозоре та правдиве з'ясування" обставин загибелі журналіста. "Німеччина готова вжити належних заходів разом з міжнародними партнерами", - наводить речник слова канцлерки. Раніше Меркель заявила, що ФРН припиняє постачання зброї до Саудівської Аравії до тих пір, поки не будуть прояснені усі факти щодо вбивства журналіста.

Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі на початку жовтня. 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії повідомила, що вбивство журналіста було спланованим.