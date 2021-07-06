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Австрійська партія свободи (АПС) – правопопулістська політична сила. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АПС".
Австрійська партія свободи є правопопулістська політична сила. Починаючи від 2017 року, Австрійська партія свободи представлена в уряді Австрії Себастіана Курца як менший партнер Австрійської народної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.