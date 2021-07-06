Австрійська партія свободи (АПС)

Віце-канцлеру Австрії перед виборами пропонували російські гроші - ЗМІ

До німецьких ЗМІ потрапило відео, на якому лідер АПС Штрахе у 2017 році ніби домовляється з "багатою росіянкою" про підтримку на виборах в обмін на держзамовлення. Віце-канцлер Австрії каже, що усі були напідпитку.