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Австрійська партія свободи (АПС)

Австрійська партія свободи (АПС) – правопопулістська політична сила. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АПС".

Австрійська партія свободи є правопопулістська політична сила. Починаючи від 2017 року, Австрійська партія свободи представлена в уряді Австрії Себастіана Курца як менший партнер Австрійської народної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Відні судять ексвіцеканцлера Штрахе за підозрою в корупції

У Відні судять ексвіцеканцлера Штрахе за підозрою в корупції 06.07.2021

Скандального ексвіцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе підозрюють в отриманні хабаря від приватної клініки в обмін на надання їй державних преференцій.

В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори

В Австрії консерватори та зелені завершують коаліційні переговори 01.01.2020

В Австрії коаліційні переговори між консервативною Австрійською народною партією Себастіана Курца та партією Зелених вийшли на фінішну пряму. 2 січня політсили планують представити урядову програму.
Скандального екслідера австрійських популістів Штрахе виключили з партії

Скандального екслідера австрійських популістів Штрахе виключили з партії 13.12.2019

Після низки скандалів навколо Гайнца-Крістіана Штрахе, зокрема з відео з Ібіци, Австрійська партія свободи виключила його зі свого складу.
АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії

АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії 11.11.2019

У Австрії розпочалися коаліційні переговори між Австрійською народною партією Себастіана Курца та Зеленими.
В Австрії проходять дострокові парламентські вибори

В Австрії проходять дострокові парламентські вибори 29.09.2019

В Австрії розпочалися дострокові парламентські вибори. Головним фаворитом є Австрійська народна партія на чолі із колишнім канцлером Себастіаном Курцом. Він має шанс знову очолити уряд країни.
В Австрії на виборах до Європарламенту лідирують консерватори - екзит-поли

В Австрії на виборах до Європарламенту лідирують консерватори - екзит-поли 26.05.2019

Консервативна Австрійська народна партія значно покращує свої результати на цьогорічних виборах до Європарламенту. АНП здобуває, згідно з екзит-полами, 34,5 відсотка голосів.
В Австрії привели до присяги нових міністрів - запрацював перехідний уряд

В Австрії привели до присяги нових міністрів - запрацював перехідний уряд 22.05.2019

В Австрії привели до присяги перехідний уряд меншості, у якому міністрів від правопопулістської АПС замінили експертами. Цей уряд має працювати до нових виборів, якщо переживе голосування щодо вотуму недовіри.

Австрія - на порозі урядової кризи через скандальне відео з віце-канцлером

Австрія - на порозі урядової кризи через скандальне відео з віце-канцлером 18.05.2019

Опозиція в Австрії вимагає відставки віце-канцлера Гайнца-Крістіана Штрахе після оприлюднення відео про його нібито переговори з "багатою росіянкою". Канцлер Себастіан Курц проведе зустріч зі Штрахе.
Віце-канцлеру Австрії перед виборами пропонували російські гроші - ЗМІ

Віце-канцлеру Австрії перед виборами пропонували російські гроші - ЗМІ 17.05.2019

До німецьких ЗМІ потрапило відео, на якому лідер АПС Штрахе у 2017 році ніби домовляється з "багатою росіянкою" про підтримку на виборах в обмін на держзамовлення. Віце-канцлер Австрії каже, що усі були напідпитку.

Уряд Австрії планує заборонити носити хустки дівчатам у садках і школах

Уряд Австрії планує заборонити носити хустки дівчатам у садках і школах 04.04.2018

Австрійський уряд консерваторів і правих популістів планує заборонити дівчаткам носити хустки в дитячих садках і початкових школах, аби запобігти їхній дискримінації.
Майбутній канцлер Австрії: Санкційний курс щодо Москви зберігатиметься

Майбутній канцлер Австрії: Санкційний курс щодо Москви зберігатиметься 16.12.2017

Новий уряд Австрії не змінюватиме дотеперішній курс політики санкцій проти Росії. У цьому запевнив майбутній австрійський канцлер Себастіан Курц.
Курц та Штрахе повідомили президенту Австрії про склад майбутнього уряду

Курц та Штрахе повідомили президенту Австрії про склад майбутнього уряду 16.12.2017

Переможці виборів в Австрії поінформували президента про склад уряду. Згідно з умовами коаліційної угоди, праві популісти отримають у новому уряді міністерство оборони та МВС, повідомляють австрійські ЗМІ.
Курц домовився з популістами Австрії про формування уряду

Курц домовився з популістами Австрії про формування уряду 15.12.2017

Консервативна Австрійська народна партія та правопопулістська Австрійська партія свободи домовились про формування нового уряду країни, заявили керівники обох партій.

Австрія: Курц анонсував коаліційні переговори з правопопулістами

Австрія: Курц анонсував коаліційні переговори з правопопулістами 24.10.2017

За словами Себастіана Курца, позиції його консервативної партії та правопопулістської Австрійської партії свободи у багатьох питаннях збігаються.
Коментар: Права коаліція в Австрії небезпечна для ЄС

Коментар: Права коаліція в Австрії небезпечна для ЄС 16.10.2017

Переможець виборів у Австрії Себастіан Курц має ретельно подумати над тим, чи варто йому формувати коаліцію з правими популістами. Зараз країні потрібен не учасник перегонів, а державний діяч, вважає Бернд Ріґерт.
Австрійські друзі Путіна за крок до влади - хто вони?

Австрійські "друзі Путіна" за крок до влади - хто вони? 16.10.2017

На виборах в Австрії праві популісти отримали солідний результат і мають шанс увійти до уряду. Портрет Австрійської партії свободи, яка нещодавно стала партнером "Єдиної Росії".
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