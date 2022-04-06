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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Австралія".
Австралія - держава в Південній півкулі Землі на Австралійському материку й острові Тасманія. Столиця - Канберра. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Під час промови у парламенті Австралії президент України закликав світ притягнути Росію до відповідальності за злочини та запропонував Канберрі взяти на себе роль лідера у модернізації глобальної архітектури безпеки.
Посольства деяких країн Заходу евакуюють співробітників та їхні родини з України на тлі загрози з РФ. DW запитала кількох експатів зі США, Німеччини, Данії та Австралії, як вони оцінюють ситуацію та чи спакували валізи.