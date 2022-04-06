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Австралія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Австралія".

Австралія - держава в Південній півкулі Землі на Австралійському материку й острові Тасманія. Столиця - Канберра. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США, Великобританія та Австралія співпрацюватимуть у галузі гіперзвукового озброєння

США, Великобританія та Австралія співпрацюватимуть у галузі гіперзвукового озброєння 06.04.2022

Ця ініціатива доповнюватиме наявні зусилля щодо співпраці США, Великобританії та Австралії у галузях кібертехнологій, штучного інтелекту, квантових технологій.
Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду

Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду 03.04.2022

Підписання угоди про вільну торгівлю з Індією є для Австралії кроком на шляху до зменшення залежності від Китаю, що є найбільшим торговельним партнером країни.
Австралія надасть Україні броньовані машини Bushmaster

Австралія надасть Україні броньовані машини Bushmaster 01.04.2022

Раніше уряд Австралії повідомив про надання 70 тисяч тонн вугілля для потреб української енергетики, а також про запровадження ембарго на експорт до Росії глинозему і алюмінієвої руди.
Зеленський в Австралії: Безкарність за дії 2014 року спровокувала напад РФ

Зеленський в Австралії: Безкарність за дії 2014 року спровокувала напад РФ 31.03.2022

Під час промови у парламенті Австралії президент України закликав світ притягнути Росію до відповідальності за злочини та запропонував Канберрі взяти на себе роль лідера у модернізації глобальної архітектури безпеки.

Перша ракетка світу Ешлі Барті несподівано завершила тенісну кар'єру

Перша ракетка світу Ешлі Барті несподівано завершила тенісну кар'єру 23.03.2022

25-річна тенісистка Ешлі Барті тричі вигравала турніри серії Grand Slam та нині посідає першу сходинку у рейтингу найкращих тенісисток.

Австралія розмістить атомні субмарини США та Великобританії

Австралія розмістить атомні субмарини США та Великобританії 15.03.2022

Розміщення атомних субмарин проводиться з метою протистояти військовій присутності Китаю в регіоні, яка зростає. Цей захід здійснюється в рамках співпраці між членами нового військового блоку AUKUS.
Нідерланди та Австралія подали на Росію до ІКАО через MH17

Нідерланди та Австралія подали на Росію до ІКАО через MH17 14.03.2022

Міжнародну організацію цивільної авіації просять встановити, чи несе відповідальність Росія за катастрофу рейсу МН17 у 2014 році. У разі підтвердження Нідерланди та Австралія вимагатимуть від Росії компенсації.
Австралія приєдналась до санкцій США і Великобританії проти олігархів із РФ

Австралія приєдналась до санкцій США і Великобританії проти олігархів із РФ 14.03.2022

Австралія на тлі війни РФ проти України внесла до списку санкцій 33 російських олігархів, відомих бізнесменів і членів їхніх сімей.
Японія та Австралія запроваджують санкції проти Росії

Японія та Австралія запроваджують санкції проти Росії 23.02.2022

Санкції передбачають заборону випуску російських облігацій у Японії, повідомив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда. А глава уряду Австралії Скотт Моррісон анонсував обмежувальні заходи щодо низки членів Ради безпеки РФ.
Канада та Австралія переводять дипломатів з Києва до Львова через загрозу РФ

Канада та Австралія переводять дипломатів з Києва до Львова через загрозу РФ 13.02.2022

Через нарощування російських військ на українському кордоні Канада та Австралія призупинили роботу посольства у Києві. Дипломатичний персонал переведений у тимчасовий офіс у Львові.

Блінкен вважає вторгнення РФ в України можливим у будь-який момент

Блінкен вважає вторгнення РФ в України можливим "у будь-який момент" 11.02.2022

Росія може почати нову агресію проти України ще до закінчення зимової Олімпіади в Пекіні, заявив у Мельбурні держсекретар США Ентоні Блінкен.
Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу

Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу 28.01.2022

Уряд Австралії надасть додаткові кошти обсягом 700 мільйонів доларів США на покращення стану унікальної екосистеми. Останні роки Великий бар'єрний риф страждає від змін клімату.
Загроза вторгнення Росії: іноземці (не) поспішають виїжджати з України (відео)

Загроза вторгнення Росії: іноземці (не) поспішають виїжджати з України (відео) 27.01.2022

Посольства деяких країн Заходу евакуюють співробітників та їхні родини з України на тлі загрози з РФ. DW запитала кількох експатів зі США, Німеччини, Данії та Австралії, як вони оцінюють ситуацію та чи спакували валізи.

Загроза вторгнення Росії: іноземці (не) поспішають виїжджати з України (26.01.2022) 26.01.2022

Посольства деяких країн Заходу, серед яких і США, евакуюють співробітників та їхні родини з України на тлі загрози з РФ. DW запитала кількох експатів, як вони оцінюють небезпеку і чи спакували валізи.
Тенісист Новак Джокович залишив Австралію

Тенісист Новак Джокович залишив Австралію 16.01.2022

Згідно з ухвалою федерального суду, зірку світового тенісу Новака Джоковича не допустили до участі у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Спортсмен залишив країну.
Австралія вдруге анулювала візу тенісисту Новаку Джоковичу

Австралія вдруге анулювала візу тенісисту Новаку Джоковичу 14.01.2022

Участь багаторазового чемпіона Australian Open у цьогорічному турнірі в Австралії знову під питанням. Влада країни анулювала його візу через відсутність щеплення проти коронавірусу.
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