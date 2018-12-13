 Австралія визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2018

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Новини

Австралія визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю

Австралійський уряд визнав Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, але поки не переноситиме туди своє посольство з Тель-Авіва.

Єрусалим визнаний Австралією столицею Їзраїлю

Єрусалим визнаний Австралією столицею Їзраїлю

Австралія офіційно визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, оголосив у суботу, 15 грудня, прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон. "Австралійський уряд вирішив, що Австралія визнає зараз Західний Єрусалим, як місце Кнесету і багатьох інших урядових інститутів, столицею Ізраїлю", - заявив він, передає агенція dpa.

Втім, своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима Австралія поки не переноситиме, але відкриє у Єрусалимі представництво з питань оборони та торгівлі. "Ми з нетерпінням чекаємо переміщення нашого посольства у Західний Єрусалим після визначення кінцевого статусу", - додав прем'єр.

Моррісон сподівається, що цей крок сприятиме мирному процесу на Близькому Сході, що зайшов у глухий кут.  Одночасно австралійський уряд вирішив визнати прагнення палестинського народу до створення майбутньої держави з її столицею в Східному Єрусалимі. "Австралія вважає, що ця позиція відповідає обом нашим зобов'язанням щодо рішення про дві держави та поваги протягом тривалого часу до відповідної резолюції Ради безпеки ООН", - зазначив Моррісон.

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Статус Єрусалима є однією з найбільших проблем у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту на Близькому Сході. У 1980 році парламент Ізраїлю ухвалив закон про Єрусалим, згідно з яким визнав це місто ізраїльською столицею. Рада Безпеки ООН в резолюції номер 478 визнала анексію незаконною і з того часу неодноразово підтверджувала це.

Однак в кінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився перенести туди американське посольство. Це рішення викликало різку критику міжнародної спільноти. Слідом за США аналогічні кроки зробили Гватемала і Парагвай та Чехія, проте пізніше Парагвай відкликав це рішення.

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