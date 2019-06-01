 Аварія на Дунаї: прокуратура пред′явила звинувачення капітану-українцю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

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Аварія на Дунаї: прокуратура пред'явила звинувачення капітану-українцю

Прокуратура Угорщини пред'явила обвинувачення 64-річному громадянину України, капітану круїзного лайнера Viking Sigyn.

Швейцарський круїзний лайнер Viking Sigyn

Швейцарський круїзний лайнер Viking Sigyn

Прокуратура Угорщини у четвер, 28 листопада, пред'явила звинувачення 64-річному громадянину України Юрію К., капітану круїзного лайнера Viking Sigyn у порушенні правил, що призвело до масових жертв, повідомляє агенція Reuters.

DW.COM

Капітан круїзного судна, яке зіткнулося з прогулянковим катером на Дунаї в центрі Будапешта, затриманий. Унаслідок аварії щонайменше семеро осіб загинули. 21 людину досі не можуть знайти. (31.05.2019)

Два пасажирських судна зіткнулися на річці Дунай. Одне з них затонуло - щонайменше семеро людей загинули. (30.05.2019)

"Капітан не приділив належної уваги і не зосередився на керуванні судном протягом декількох хвилин", - пояснили в прокуратурі і додали, що капітан не зміг утримувати безпечну відстань і не посилав радіо- та звукові сигнали, необхідні при обгоні.

Нагадаємо, вечері 29 травня 2019 року на річці Дунай у Будапешті швейцарський круїзний лайнер Viking Sigyn врізався у човен Mermaid із 35 туристами на борту. 

Внаслідок аварії загинули 27 людей з Mermaid: 25 туристів, всі - з Південної Кореї, і ще капітан та член екіпажу судна. Один південнокрейський турист до цього часу вважається зниклим безвісти. Це була найбільша аварія на Дунаї за понад півсторіччя.

За словами прокурорів, менше судно Mermaid обігнало круїзний корабель і мало право проплисти під мостом. Утім, круїзний лайнер набрав швидкість попри те, що невеликий човен було чітко видно.

30 травня угорська поліція затримала капітана круїзного лайнера, яким виявився 64-річний українець, пізніше суд ухвалив тримати  його під вартою.  

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