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Абхазія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Абхазія". Регіон на південному Кавказі.

Абхазія є регіоном на південному Кавказі. Абхазія розглядає себе як незалежну державу, "Республіку Абхазія". З точки зору міжнародного права цей регіон і надалі входить до складу Грузії як Автономна Республіка Абхазія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія?

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія? 20.04.2022

Занадто м'яка, на думку багатьох, позиція Грузії щодо РФ спричиняє невдоволення частини грузинського суспільства та ображає Україну. Офіційний Тбілісі відповідає, що керується інтересами країни.
Південна Осетія має намір приєднатися до Росії

Південна Осетія має намір приєднатися до Росії 30.03.2022

У Південній Осетії після 10 квітня хочуть провести референдум про приєднання до Росії. В Абхазії натомість заявили, що не підуть на такий крок.
Росія проводить кілька військових навчань одночасно

Росія проводить кілька військових навчань одночасно 12.02.2022

На тлі кризи у відношеннях із Заходом Росія проводить одразу кілька військових маневрів - у Білорусі, на Чорному морі та в самопроголошеній Абхазії. На півдні РФ закінчились триденні збори резервістів.
Російська армія починає навчання в анексованому Криму

Російська армія починає навчання в анексованому Криму 09.08.2021

Масштабні навчання російської армії починаються 9 серпня на 20 полігонах в Росії, а також у анексованому Криму та самопроголошених Абхазії та Південній Осетії.
Російського журналіста Познера змусили виїхати з Грузії

Російського журналіста Познера змусили виїхати з Грузії 01.04.2021

Члени опозиції і активісти влаштували акцію біля готелю, де вечеряв Володимир Познер. Журналіст, за його словами, прилетів в Тбілісі, щоб відсвяткувати свій 87-й день народження.
Конфлікт у Грузії 2008 року: ЄСПЛ визнав відповідальність РФ за воєнні злочини

Конфлікт у Грузії 2008 року: ЄСПЛ визнав відповідальність РФ за воєнні злочини 21.01.2021

ЄСПЛ підтвердив обвинувачення Тбілісі в бік Росії щодо скоєння етнічної чистки на території Грузії внаслідок конфлікту в серпні 2008 року, визнавши відповідальність РФ за негуманне ставлення до військових і цивільних.
У Росії розпочалися масштабні військові навчання Кавказ-2020

У Росії розпочалися масштабні військові навчання "Кавказ-2020" 21.09.2020

Масштабні маневри російських військових відбудуться неподалік від українського кордону, зокрема в акваторії Чорного моря. Окремі епізоди навчань проведуть у Вірменії та Абхазії, повідомили в міноборони РФ.
ЄС, Україна і Грузія заявили про невизнання президентських виборів в Абхазії

ЄС, Україна і Грузія заявили про невизнання "президентських виборів" в Абхазії 23.03.2020

Європейська зовнішньополітична служба та МЗС України і Грузії заявили про те, що не визнають так званих президентських виборів у Абхазії.
Парламент Грузії затвердив новий уряд

Парламент Грузії затвердив новий уряд 08.09.2019

У зовнішній політиці Грузія й надалі проводитиме курс на інтеграцію до Євросоюзу та НАТО та прагне максимально поглибити відносини зі США у всіх сферах, запевнив прем'єр-міністр Георгій Гахарія.

Що думають про мат на адресу Путіна грузини в Москві (16.07.2019) 16.07.2019

Після того, як грузинський телеведучий в ефірі "Rustavi-2" нецензурно висловився в ефірі щодо президента Росії Володимира Путіна, відносини між Москвою і Тбілісі зіпсувалися. Знову заговорили про заборону на ввезення грузинських вин. Що про це думає грузинська діаспора у Москві?
Окупація, Зеленський та Путін - інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе (відео)

Окупація, Зеленський та Путін - інтерв'ю Вахтанга Кікабідзе (відео) 10.07.2019

Дії Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW прокоментував Вахтанг Кікабідзе, найвідоміший грузинський співак та актор. Чому, на його думку, росіянам не треба було "лізти в Україну"?

Вахтанг Кікабідзе: Не треба було лізти в Україну (09.07.2019) 09.07.2019

Дії Володимира Зеленського, Володимира Путіна і Міхеіла Саакашвілі в інтерв'ю DW прокоментував Вахтанг Кікабідзе, найвідоміший грузинський співак та актор. Чому, на його думку, росіянам не треба було "лізти в Україну"?
Вахтанг Кікабідзе: Не треба було росіянам лізти в Україну

Вахтанг Кікабідзе: Не треба було росіянам лізти в Україну 03.07.2019

Грузинський співак та актор Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю DW розповів про причини протестів у Тбілісі, своє ставлення до Росії та українського президента Володимира Зеленського.
Протести в Тбілісі: чому Росія підірвала внутрішню політику в Грузії

Протести в Тбілісі: чому Росія підірвала внутрішню політику в Грузії 02.07.2019

Жителі Тбілісі щовечора виходять на акції протесту біля парламенту. Як вони пов'язані з Росією, - в репортажі DW.

Що кажуть у Берліні про заворушення в Тбілісі

Що кажуть у Берліні про заворушення в Тбілісі 21.06.2019

МЗС ФРН застерігає від нових зіткнень у грузинській столиці. Німецький експерт бачить причину заворушень у підвищених емоціях, які викликає в грузинському суспільстві російська тема.
ПАРЄ: місії з прав людини у сірих зонах не є їхньою легітимацією

ПАРЄ: місії з прав людини у "сірих зонах" не є їхньою легітимацією 10.10.2018

Візити правозахисних місій Ради Європи в "сірі зони" не повинні вважатися офіційним визнанням окупаційних режимів. Дозвіл на такі візити всі сторони конфлікту повинні надавати беззастережно, йдеться у резолюції ПАРЄ.
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