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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Абхазія". Регіон на південному Кавказі.
Абхазія є регіоном на південному Кавказі. Абхазія розглядає себе як незалежну державу, "Республіку Абхазія". З точки зору міжнародного права цей регіон і надалі входить до складу Грузії як Автономна Республіка Абхазія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
ЄСПЛ підтвердив обвинувачення Тбілісі в бік Росії щодо скоєння етнічної чистки на території Грузії внаслідок конфлікту в серпні 2008 року, визнавши відповідальність РФ за негуманне ставлення до військових і цивільних.
Після того, як грузинський телеведучий в ефірі "Rustavi-2" нецензурно висловився в ефірі щодо президента Росії Володимира Путіна, відносини між Москвою і Тбілісі зіпсувалися. Знову заговорили про заборону на ввезення грузинських вин. Що про це думає грузинська діаспора у Москві?