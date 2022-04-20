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Абхазія є регіоном на південному Кавказі. Абхазія розглядає себе як незалежну державу, "Республіку Абхазія". З точки зору міжнародного права цей регіон і надалі входить до складу Грузії як Автономна Республіка Абхазія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.