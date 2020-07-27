 ″Zorunlu korona testini uygulatmak polisin işi″ | ALMANYA | DW | 30.07.2020

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ALMANYA

"Zorunlu korona testini uygulatmak polisin işi"

Almanya'da risk bölgelerinden dönen tatilciler gelecek hafta havalimanlarında test yaptırmak zorunda kalacak. Alman Polis Sendikası, test yaptırmaya karşı çıkanları buna zorlamanın polisin işi olduğunu belirtti.

Jörg Radek

Jörg Radek

Almanya'daki risk bölgelerinden dönen tatilcilerin, ülkeye girişlerinde havalimanlarında koronavirüs testi yaptırmalarına yönelik tartışma sürüyor. Alman Polis Sendikası (GdP), test yaptırmamakta ısrar eden kişilere yönelik müdahalenin polisin işi olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın riskli bölge ve ülke uyarısı verdiği ülkelerde tatil yapaıp, geri dönenlerin havalimanlarında ülkeye girişte test yaptırmaları talep ediliyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, gelecek haftadan itibaren havalimanlarında söz konusu tatilcilere test yaptırma zorunluluğu getirldiğini açıkladı. Test ücretleri, devlet tarafından karşılanacak.

Bu kez de uygulamaya rağmen herkesin test yaptırıp yaptırmayacağı gündemde. Zorunlu testlere karşı çıkanlar, bunun insan bedenine bir müdahale olduğunu savunuyor. GdP ise böyle bir durumda gönüllü olarak test yaptırmak istemeyenlere zorla test yaptırma görevini polisin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

GdP Başkan Yardımcısı Jörg Radek, Alman Yazıişleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "İdare koronavirüs testlerini zorunlu kılarsa bunun uygulamasını sağlamak, polisin görevidir" dedi. Radek, böyle bir kararın eyaletler bazında alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Halkın testler konusunda iş birliği yapması gerektiğini ifade eden Radek, testlerin insan bedenine müdahale olduğunu ancak aynı zamanda da birey ile toplumun çıkarı arasında bir seçim yapmak zorunda olunduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgınının, toplumsal olarak daha önce yaşanmamış bir durum olduğuna dikkat çeken Radek, insanların gönüllü olarak test yaptırmaya yanaşacaklarına inandığını söyledi.

Test ücretine tepki

Risk bölgelerinden dönen tatilcilere yapılacak testlerin, devlet tarafından ödenmesine itiraz edenler de var. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, "Tedbir amaçlı ya da maddi sıkıntılar nedeniyle yurt dışında tatil yapmayan kişilerin, şimdi tüm seyahat edenlerin test masraflarını ödemek zorunda kalmasının hiçbir anlamı yok" dedi.

Sosyal Demorat Parti'nin (SPD) sağlık uzmanı Karl Lauterbach ise test ücretinin devlet tarafından karşılanmamasının yaratacağı sorunlara dikkat çekti. Lauterbach, İspanya'da tatil yapan ve tüm kuralları hiçe saydıklarına dair görüntüleri yayınlanan Alman tatilcileri işaret ederek, "Test masraflarının karşılanmaması durumunda, yüksek risk bölgelerine gidenler, test yaptırmayacaklardır" diye konuştu.

Mayorka Adası'nda tatil yapan bazı grupların, mesafe ve hijyen kurallarına uymadan düzenlediği partiler, Almanya'da tatilciler üzerinden vakaların yeniden artacağı endişesini beraberinde getirmişti.

dpa / GA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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