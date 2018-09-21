 Zirngast′ın yurtdışına çıkış yasağı devam edecek | TÜRKİYE | DW | 11.04.2019

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TÜRKİYE

Zirngast'ın yurtdışına çıkış yasağı devam edecek

Avusturyalı gazeteci-öğrenci Max Zirngast hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine Ankara'da başlandı. Zirngast’ın yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi.

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Avusturyalı gazeteci Max Zirngast hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya avukatı Murat Yılmaz ile birlikte katılan Zirngast, hakkındaki suçlamaları reddetti. Avukat Murat Yılmaz AFP’ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebinin mahkemece reddedildiğini belirtti. Dava 11 Eylül 2019 tarihine ertelendi. 

Aralarında re:volt'un da bulunduğu sol görüşlü yayınlar için yazan ve üç buçuk yıldır Ankara'da yaşayan gazeteci ve öğrenci 30 yaşındaki Max Zirngast, geçen yıl Eylül ayında evinde gözaltına alınmış ve 10 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulmuştu.

TKP (Türkiye Komünist Partisi)/Kıvılcım örgütüne üye olmakla suçlanan Zirngast o dönem verdiği ifadede Sosyalist olduğunu ve evrensel değerleri savunduğunu belirterek, "Ben hiçbir şekilde gizli faaliyette bulunmadım. Şimdi de hayatımı kurmak için ev aldım. Suçlandığım örgütü bilmiyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe dilleri arasında çeviri yapıyorum. Evimde bulunan kitapların bir çoğu Hikmet Kıvılcımlı'ya aittir. ODTÜ'de okurken Kıvılcımlı hakkında hocama sunum yaptım" diye konuşmuştu. Avusturya hükümeti ODTÜ siyaset bilimi öğrencisi Zirngast'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan  Zirngast o tarihten bu yana her hafta karakola giderek imza vermekle yükümlü.

DW, AFP / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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