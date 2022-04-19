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Ziraat Bankası International AG'nin Berlin'deki şubesi
Ziraat Bankası International AG'nin Berlin'deki şubesiFotoğraf: picture-alliance/ZB/S. Steinach
EkonomiAlmanya

Ziraat Bankası'nın Almanya iştirakına "kara para" teftişi

2 saat önce

Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin), kara parayla mücadele kanununun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye temsilci atadı.

https://www.dw.com/tr/ziraat-bankas%C4%B1n%C4%B1n-almanya-i%C5%9Ftirak%C4%B1na-kara-para-tefti%C5%9Fi/a-61515485

Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin), kara parayla mücadeleyi amaçlayan Alman kanununun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye bir temsilci atadı.

BaFin, Alman Kara Para Aklama İle Mücadele Kanunu'na riayet edilmesinin sağlanması için Ziraat Bankası International AG'ye verdiği emre bu banka tarafından uyulmaması üzerine böyle bir karar aldığını duyurdu.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin
Fotoğraf: picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening

BaFin, Temmuz 2021'de Ziraat Bankası International AG'nin bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosuyla ilgili endişeleri nedeniyle Frankfurt merkezli bu kurumla görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştu. O dönem Reuters'a konuşan bir kaynak, BaFin'in bu endişelerinden dolayı teftiş için bankaya bir özel müfettiş gönderebileceğini söylemişti.

Almanya'da 2001 yılından beri faaliyet gösteren Ziraat Bankası International AG'nin Berlin, Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te de şubeleri var.

Ziraat Bankası International AG, 2019 yılında 18,8 milyon euro, 2020'de 14,3 milyon euro kâr açıkladı. Bankanın 2020 sonundaki toplam bilançosuysa 1,65 milyar euroydu.

DW,rtr/CÖ,TY

 

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