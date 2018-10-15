 Zengin Almanya′da yoksulluk çekenler | ALMANYA | DW | 31.10.2018

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ALMANYA

Zengin Almanya'da yoksulluk çekenler

Almanya'da her beş kişiden biri yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürüyor. Ülkede ortalamanın yüzde 60'ndan az geliri olanlar yoksul sayılıyor.

Deutschland Armut | Bettler in der Innenstadt (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

Almanya'daki yoksulluk ya da sosyal dışlanmaya maruz kalanların oranı neredeyse yüzde 20'yi buluyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2017 yılında bu gruba dâhil olanların sayısı 15 milyon 500 bindi. Bu rakam nüfusun yüzde 19'una tekabül ediyor. 2016'da fakirlik oranı yüzde 19,7 olarak açıklanmıştı.

Avrupa Birliği genelinde fakirlik ve sosyal dışlanmadan etkilenenlerin toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 22,5'u buluyor. Aylık geliri fakirlik tehlikesi sınırı altında kalan, maddi ihtiyaçlarını gidermekde zorlanan ya da düşük ücretle çalışanlar bu sınıfa dâhil ediliyor.

Almanya'da ortalama gelirin yüzde 60 ya da daha azıyla geçinmek zorunda olanların oranı 2017 yılında yüzde 16,1'di. Geçen yıl ayda bin 96 Euro'dan az kazanan bekârlarla 2 bin 302 Euro'dan az aylık geliri olan iki çocuklu aileler "yoksulluk tehlikesi sınırı altında kalanlar" olarak tanımlanıyordu.

Zengin Almanya'nın yoksulları

Almanya'da evsizlerin sayısı artıyor

Almanya'da evsizlerin sayısı artıyor

Geçen yıl Almanya nüfusunun yüzde 3,4'ü "son derece idareli" yaşamak zorunda kalıyordu. Bu gruptakiler kira, kredi ya da bakım giderlerini tam olarak karşılayamıyor, evini gerektiği kadar ısıtamıyor ya da yılda bir hafta bile olsa tatil yapamıyor.

2017 yılında 60 yaşın altındakilerin neredeyse yüzde 9'u tam yıl çalışılmayan bir hanede yaşıyordu. Yılın 12 ayı çalışanlar Almanya'da "çalışarak hayatını kazananlar" kategorisine giriyor. Yılın sadece beşte birinde çalışanlar ise "fakirlik sınırı altına düşme ve sosyal hayattan kopma tehlikesi olanlardan" sayılıyor.

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Almanya'da evsizlere bir de böyle bakın

DW, Reuters/AG,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Almanya'da evsizlere bir de böyle bakın  

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