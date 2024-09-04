Zelenskiy'den kabine açıklaması: Yeni bir enerji gerekiyor

Ukrayna'da Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba dahil birçok isim kabineden istifa etti. Ukrayna lideri Zelenskiy, "Yeni bir enerji gerekiyor" dedi.

Ukrayna'da işgalin başından beri en büyük kabine değişikliği yaşanıyor. Dün beş bakanın istifa etmesinin ardından bu sabah Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da istifa mektubunu parlamentoya sundu.

Kuleba işgalin başladığı Şubat 2022'den beri Kiev'in Batı ile ilişkilerini yönetti, başta kısa menzilli savunma ekipmanları ile sınırlı olan ancak sonra F-16 savaş uçaklarına kadar genişleyen silah yardımı müzakerelerine katıldı.

Kabine değişikliğinin hükümeti güçlendirmek için gerekli olduğunu söyleyen Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Sonbahar Ukrayna için oldukça önemli olacak. Devlet kurumları yeniden yapılandırılmalı ki ihtiyacımız olan sonuçları elde edelim" diye konuştu.

"Yeni bir enerjiye ihtiyaç var"

Zelenskiy ayrıca hükümetin yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ukrayna lideri Kuleba'nın istifası sorulunca, "Yeni bir enerjiye ihtiyacımız var ve bu adımlar devleti çeşitli alanlarda güçlendirmekle ilgili" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Fotoğraf: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Zelenskiy'nin partisinden milletvekili David Arakhamia "yenilenme sürecinin" henüz tamamlanmadığını, kabinenin yarısının değişeceğini belirtmişti.

Dün istifasını sunan isimler arasında stratejik endüstriler ile adalet bakanları da vardı. Ayrıca işgal altındaki toprakların entegrasyonu ve Avrupa-Atlantik ilişkilerinden sorumlu başbakan yardımcıları da görevlerinden ayrıldı.

İstifaları görüşmek üzere toplanan Ukrayna parlamentosu her bir ismin görevden ayrılma talebini tek tek oyluyor. Gözlemciler oturumun gün boyu sürmesinin beklendiğini aktardı.

Rusya turistik kent Lviv'i vurdu: 7 ölü

Kabine değişikliği Ukrayna ordusunun Rusya toprağı Kursk'a yönelik operasyonunun sürdüğü sırada gerçekleşti. İşgal altındaki Donbas'ta ise Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna içinde kaynakların Donbas yerine Kursk için harcanmasına tepkiler var.

Zelenskiy bundan önce hükümet üyeleri arasında son büyük değişikliği Eylül 2023'te yapmış, ordunun karıştığı yolsuzluk iddialarının ardından Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden alarak yerine Rüstem Umerov'u atamıştı.

Başkent Kiev'de kabine oturumu sürerken Rusya doğudaki turistik Lviv'i vurdu. İçişleri Bakanı saldırıda üçü çocuk yedi kişinin öldüğünü açıkladı. Tarihi kentte okul ve bir hastane zarar gördü, 40 kişi de yaralandı. Rusya dün de ülkenin orta kesimlerindeki Poltava'yı füzelerle hedef almış, saldırıda 53 kişi ölmüştü. Poltava saldırısı işgalin başından beri tek seferde en fazla sivilin öldüğü eylem oldu.

AFP,Reuters,DW / MUK,BK

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