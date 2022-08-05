Zelenskiy'den Af Örgütü'ne suçlama

Uluslararası Af Örgütü'nün (AI) Ukrayna Ordusu'na yönelttiği, Rusya ile savaşta uluslararası hukukun ihlal edildiğine dair suçlamalara Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den sert tepki geldi. Ukrayna lideri günlük video mesajında, Af Örgütünün, "Yaptığı açıklamalarla sorumluluğu saldırgandan (Rusya) kurbanın sırtına yüklediğini" dile getirdi.

Af Örgütü, Ukrayna ordusunun uyguladığı, askerlerle sivillerin aynı binalarda konuşlanması uygulamasının halkı büyük tehlikeye attığı suçlamasını yöneltmişti. Ukrayna lideri Zelenskiy bu suçlamaya cevaben, "Her kim böyle bağlantılar kuruyorsa, yaptığının teröristlere yardım olduğunu itiraf etmesi gerekir" ifadesini kullandı. Zelenkiy ayrıca, Af Örgütü'nün Ukrayna'ya yönelttiği suçlamalarının Rusya'nın ekmeğine yağ sürdüğünü iddia etti.

Ukrayna'nın liman kentlerinden Odessa yakınlarındaki Zatoka köyü, Rus saldırısında büyük oranda yok oldu - (26.07.2022) Fotoğraf: Cover-Images/IMAGO

Uluslararası Af Örgütü, Perşembe günü açıkladığı Ukrayna savaşına dair raporunda, Ukrayna Ordusu'nun konutları, okulları ve hastaneleri sıklıkla kullanması nedeniyle Rusya'nın buraları hedef aldığını, bunun da devletler hukunun ihlali anlamına geldiğini belirtmişti.

Örgüt, "Ukrayna'nın ihlalleri haklı gösterme çabasının hiçbir biçimde olaylar karşısında seçme hakkına sahip olmayan sivillerin hedef alınmasını açıklamaya yetmeyeceğini" vurguluyor. Af Örgütü'nün aylardır yaptığı incelemeler neticesinde hazırladığı raporu üzerine Rusya da dün, iddialara örnek teşkil edecek, Ukrayna askerlerinin gizlendiği hastane ve okullarla bağlantılı saldırıları sıralayan açıklamada bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Resnikov da, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesi Ukrayna'nın bir soykırıma direnme ve ailelerle konutları koruma hakkını tartışmaya açmanın "sapkınlık" olacağını ifade etti.

dpa / ETO, ET