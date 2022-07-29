  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiyFotoğraf: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
PolitikaUkrayna

"Sevkiyat için Türkiye ve BM’den işaret bekliyoruz"

2 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tahıl sevkiyatı için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve BM ile Türkiye'den işaret beklediklerini söyledi. Tahıl yüküyle Ukrayna limanlarından ayrılan ilk gemi bir Türk gemisi.

https://www.dw.com/tr/zelenskiy-sevkiyata-ba%C5%9Flamak-i%C3%A7in-t%C3%BCrkiye-ve-bmden-i%C5%9Faret-bekliyoruz/a-62645706

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatı için tüm hazırlıkları tamamlandıklarını ve sevkiyata başlamak için Birleşmiş Milletler (BM) ile Türkiye'den işaret beklediklerini söyledi.

Ukrayna'nın güneyindeki Çornomorsk'ta bir limanı ziyaret eden Zelenskiy burada tahıl yüklü bir Türk gemisinde incelemelerde bulundu. Zelenskiy burada yaptığı açıklamada, "Bizim tarafımız tam olarak hazırdır. Partnerlerimize, Birleşmiş Milletler'e, Türkiye'ye tüm işaretleri ve durumu güvenlik altına almak için askeri güvencelerimizi gönderdik" dedi.

Zelenskiy, "Altyapı Bakanı (Oleksandr Kubrakov) Türk tarafıyla ve Birleşmiş Milletler ile doğrudan iletişim halinde. Başlamak için onlardan işaret bekliyoruz" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, "İlk tekne, ilk gemi savaşın başlamasından beri yüklü durumda. Bu bir Türk gemisi" dedi. Türkiye bandıralı geminin adının Polarnet olduğu öğrenildi.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden yeniden dünya pazarlarına ulaştırılmasını hedefleyen anlaşma geçen hafta Cuma günü İstanbul'da imzalanmıştı. Ukrayna ve Rusya Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile aynı metne ayrı ayrı imza atarak anlaşmayı kabul etmişti. Anlaşma kapsamında Çarşamba günü BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya yetkililerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla açılmıştı.

DW,Reuters,AFP / EC,ET

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Yunan mevkidaşı Dendias

Baerbock: Adaların egemenliği sorgulanamaz

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Rusya ile Bayraktar TB2 için ortak üretime gidilebilir mi?

Rusya ile Bayraktar TB2 için ortak üretime gidilebilir mi?

Politika
6 saat önce

AB raporu: Frontex Ege'de Yunan hak ihlallerine göz yumdu

AB raporu: Frontex Ege'de Yunan hak ihlallerine göz yumdu

Göç
8 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Baerbock'tan Türkiye-Yunanistan hattında kriz diplomasisi

Baerbock'tan Türkiye-Yunanistan hattında kriz diplomasisi

Politika
10 saat önce
Anayasa Mahkemesi - Ankara

Zorunlu din dersine karşı AYM'den üç farklı öneri

Zorunlu din dersine karşı AYM'den üç farklı öneri

Hukuk ve Adalet
19 saat önce
Brezilya donanmasının eski savaş gemisi "Nae São Paulo"

São Paulo gemisinin sadece yüzde 12'si denetlendi

São Paulo gemisinin sadece yüzde 12'si denetlendi

Sağlık
22 saat önce
Ukrayna'da savaş alanına yakın bir buğday tarlasının içinde çiftçi - (04.07.2022)

Ukrayna savaşı ve tahıl: Beş gerçek

Ukrayna savaşı ve tahıl: Beş gerçek

Gıda güvenliği
28 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön