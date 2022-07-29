"Sevkiyat için Türkiye ve BM’den işaret bekliyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tahıl sevkiyatı için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve BM ile Türkiye'den işaret beklediklerini söyledi. Tahıl yüküyle Ukrayna limanlarından ayrılan ilk gemi bir Türk gemisi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatı için tüm hazırlıkları tamamlandıklarını ve sevkiyata başlamak için Birleşmiş Milletler (BM) ile Türkiye'den işaret beklediklerini söyledi.

Ukrayna'nın güneyindeki Çornomorsk'ta bir limanı ziyaret eden Zelenskiy burada tahıl yüklü bir Türk gemisinde incelemelerde bulundu. Zelenskiy burada yaptığı açıklamada, "Bizim tarafımız tam olarak hazırdır. Partnerlerimize, Birleşmiş Milletler'e, Türkiye'ye tüm işaretleri ve durumu güvenlik altına almak için askeri güvencelerimizi gönderdik" dedi.

Zelenskiy, "Altyapı Bakanı (Oleksandr Kubrakov) Türk tarafıyla ve Birleşmiş Milletler ile doğrudan iletişim halinde. Başlamak için onlardan işaret bekliyoruz" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, "İlk tekne, ilk gemi savaşın başlamasından beri yüklü durumda. Bu bir Türk gemisi" dedi. Türkiye bandıralı geminin adının Polarnet olduğu öğrenildi.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden yeniden dünya pazarlarına ulaştırılmasını hedefleyen anlaşma geçen hafta Cuma günü İstanbul'da imzalanmıştı. Ukrayna ve Rusya Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile aynı metne ayrı ayrı imza atarak anlaşmayı kabul etmişti. Anlaşma kapsamında Çarşamba günü BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya yetkililerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla açılmıştı.

DW,Reuters,AFP / EC,ET