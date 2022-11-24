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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Volodimir ZelenskiyFotoğraf: Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/picture alliance
PolitikaUkrayna

"Rusya insanlığa karşı suç işliyor"

15 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki elektrik ve su alt yapı sistemlerine yönelik saldırılarını "insanlığa karşı suç" olarak tanımladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin acil gündemle bir araya geldiği toplantıda Rusya'nın Ukrayna'daki elektrik şebekelerine yönelik saldırılarını "insanlığa karşı işlenmiş suç" olarak tanımlayarak, alt yapı sistemine yönelik bu saldırıları kınadı.

Zelenskiy, Çarşamba günü video bağlantısı ile katıldığı toplantıdaki konuşmasında, "Isının sıfır derecinin altına düştüğü bir dönemde, milyonlarca insanın enerji kaynakları, ısıtma ve suyu olmaması, insanlığa karşı işlenmiş bariz bir suçtur" dedi.

Toplantı öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'yı terör uygulamak ile suçalayan Zelenskiy, "Sivillerin öldürülmesi, sivil altyapının tahrip edilmesi terör eylemleridir. Uluslararası toplum buna kararlı bir yanıt vermelidir" ifadelerini kullandı.

Rus saldırılarının Ukrayna'yı ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisinden Kiev'e yapılan ağır roket ateşiyle ilgili acil toplantı talep etmesini istedi.

"Güvenlik Konyesi esir alınmasın"

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri olarak veto hakkına sahip bulunuyor. Moskova bu nedenle, BM'nin en güçlü organının Ukrayna Savaşı'na ilişkin alacağı herhangi bir kararı engelleyebilir.

Konuşmasında bu duruma işaret eden Zelenskiy, Güvenlik Konseyi'ne seslenerek, "Uluslararası bir terör (devleti) tarafından rehin alınmaması" çağrısında bulundu.

Enerji kesintileri sebebiyle zor durumda kalan Kievliler gıda yardımı kuyruğunda - (07.11.2022)
Enerji kesintileri sebebiyle zor durumda kalan Kievliler gıda yardımı kuyruğundaFotoğraf: Ed Ram/Getty Images

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere ise, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını "Evrensel hukukun açık bir ihlali" olarak tanımladı. Fransız temsilci, "Moskova'nın hedefi açık; askerinin yenilgileri karşısında, Rusya terör ekmeye çalışıyor" dedi.

Alt yapı hedef alındı, siviller öldü

Rus birlikleri Çarşamba günü Ukrayna'nın başkent Kiev'de hayati önemdeki altyapıyı hedef alan yeni bir roket saldırısı düzenlemişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırılar sırasında aralarında 17 yaşındaki bir kızın da bulunduğu üç kişinin öldüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın güneyindeki bir hastaneye yapılan saldırıda ise yeni doğmuş bir bebeğin doğumhanede öldürüldüğü bildirildi.

Kiev Emniyet Müdürü İgor Klimenko Çarşamba, günü en az altı kişinin saldırılar neticesinde hayatını yitidiğini, 36 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Alt yapı zarar gördü

Ukrayna'daki üç önemli nükleer santral, ağır bombardımanlar nedeniyle elektrik şebekelerinden koparıldı.

Çarşamba günü Kiev'de Rus bombardımanının ardından su ve elektrik kesintileri meydana gelmişti. Ukraynalı yetkililer, ülkenin diğer bölgelerinde de elektrik kesintileri olduğunu belirttiler. Ukrayna'nın batısındaki Lviv şehrinde roket saldırılarında bir trafo merkezi de hasar gördü. Kentin valisi Maksim Kosiski şehrin iki bölgesinde elektriklerin kesildiğini açıkladı.

Ukrayna'daki enerji üretiminin aksaması, elektrik tedariğinin önemli bir kısmını bu ülkeden sağlayan komşu Moldova'da da büyük çaplı elektirk kesintilerine yol açıyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Çarşamba günü yaklaşık 70 seyir füzesi fırlattı. Bunların 51'i Ukrayna hava savunması tarafından imha edildi. Beş Lancet Kamikaze İHA'sı da düşürüldü.

 

AFP,dpa / TY,ET

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