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Fotoğraf: Ukraine Presidency/ZUMA Press/IMAGO
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Zelenskiy: Dört yerde kontrol sağlandı

22 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Harkiv yakınlarındaki dört yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını söyledi. Mariupol’da Azovstal çelik fabrikasındaki Ukraynalı askerlere saldırıların ise devam ettiği açıklandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin ülkenin en büyük ikinci kenti olan Harkiv'dekiRus güçlerini kademeli olarak geri püskürttüğünü söyledi. Facebook'ta bir video mesajı yayınlayan Zelenskiy, Rus askerlerinin Harkiv'in kuzeydoğusundaki dört yerleşim biriminden çıkarıldığını, hedeflerinin Rus askerlerinin Rusya sınırına çekilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Rus birlikleri son haftalarda Harkiv'e çok sayıda füze saldırısı düzenlemiş ve birliklerin kent merkezine çok yaklaştığı bildirilmişti. Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW)  ise geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada, Ukrayna Ordusu'nun ülkenin bu bölgesinde "önemli ilerlemeler kaydettiğini ve büyük ihtimalle önümüzdeki gün ya da haftalarda Rus sınırına kadar ilerleyeceği" öngörüsünde bulunmuştu.

Rus askerleri Donbas'ta ilerliyor 

Ukrayna ordusu ülkenin kuzeydoğusunda kaybettiği toprakların kontrolünü yeniden sağlarken Rusya birlikleri ülkenin güneydoğusundaki Donbas'ta ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna ordusu güney komutanlığının verdiği bilgiye göre Rus birlikleri Donbas'ta "insafsızca" evler, elektrik altyapı tesisleri ve çiftliklere saldırılar düzenliyor. 

Savaşta yerle bir olan liman kenti Mariupol'a saldırıların da sürdüğü açıklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Petro Andriuşçenko ise Azovstal Demir Çelik Fabrikası'ndaki Ukrayna askerlerinin çok sayıda saldırıya maruz kaldığını devam ettiğini söyledi.

Mariupol'deki Azovstal Demir Çelik Fabrikası'ndaki Ukraynalı askerlere operasyonlar sürüyor
Mariupol'deki Azovstal Demir Çelik Fabrikası'ndaki Ukraynalı askerlere operasyonlar sürüyor Fotoğraf: Peter Kovalev/TASS]/dpa/picture alliance

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijiya'ya düzenlenen saldırılarda ise dün akşam bir kişinin öldüğü, sekiz kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer saldırıların aralıksız sürmesi sebebiyle bölgeye insani yardımların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Ukrayna ordusu ülkenin güneyindeki Moldova'nın Transdinyesterbölgesine "psikolojik baskının" sürdüğünü açıkladı. Füze saldırılarının düzenlendiği Dinyester köprüsünün devre dışı kalması nedeniyle bölgenin abluka altına alınma tehlikesinin doğuduğu bildirildi.

ABD istihbarat birimleri Rusya'nın Donbas ve Kırım Yarımadası ile Transdinyester arasında kara bağlantısı kurmayı hedeflediğini ileri sürüyor.

DW, AFP / HT,EC

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