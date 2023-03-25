Zelenskiy: Doğuda durumumuz iyi değil

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cephane yetersizliği nedeniyle, ülkenin doğusunda şu an karşı taarruza geçemeyeceklerini dile getirdi. Ancak Ukraynalı generaller bu konuda daha iyimser.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin doğusunda, Rusya'ya karşı savaşın yoğun bir biçimde devam ettiği bölgelerde askeri durumun, "cephane yetersizliği" sebebiyle kendileri açısından "iyi olmadığını" ifade etti.
Zelenskiy, Japon gazetesi Yomiuri Şimbun'a verdiği röportajda, Ukrayna ordusunun olası bir karşı taarruzuna ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Buna şu an başlayamayız. Tank ve topçular olmadan cesur askerleri cepheye gönderemeyiz" dedi. Röportajında, Ukrayna ordusundaki silah eksikliğine sık sık vurgu yapan Zelenskiy, "Ortaklarından mühimmat gelmesini beklediklerini" ve Rus ordusunun her gün, Ukrayna ordusundan üç kat daha fazla mühimmat kullandığını belirtti.
Bahmut'u savunmak için büyük bir gayret gösteren Ukrayna tarafında ise generaller savaşın devamı ile ilgili iyimser açıklamalarda bulunuyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, ordunun durumunun stabil olduğunu belirtirken, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sirski, yakında bir karşı taarruza başlayacaklarını ifade ederek, "Oldukça yakın bir zamanda bu fırsatı kullanacağız. Daha önce Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupyansk'ta olduğu gibi" dedi. Sirski ayrıca, Telegram hesabından paylaştığı mesajında, askerlerinin azmini ve direnicini övdü.