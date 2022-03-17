 Zelenskiy Almanya′dan daha fazla destek istedi | Avrupa | DW | 17.03.2022

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Avrupa

Zelenskiy Almanya'dan daha fazla destek istedi

Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, Scholz’dan Almanya’ya 'hak ettiği liderlik rolünü vermesini' ve kendilerini desteklemesini istedi.

Zelenskiy federal milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

Zelenskiy federal milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Alman meclisinde Perşembe günü video konferans yönetimiyle yaptığı konuşmada, ülkesi için daha fazla destek talep etti.

Alman milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanan Zelenskiy, Ukrayna halkının özgür yaşamak istediğini ve bir ülkenin boyunduruğu altına girmek istemediğini belirterek,  şu anda sivil ya da asker fark etmeksizin Rus saldırılarına hedef olduklarını ifade etti.

Üç haftadır devam eden saldırılarda binlerce Ukraynalı’nın hayatını kaybettiğini, Rusya’nın sivil ya da asker ayırt etmeksizin tüm halkı hedef aldığını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "İşgalciler, Avrupa’nın ortasında 2022 yılında 108 çocuk öldürdü" diye konuştu. Zelenskiy, "Bu savaşı durdurmada bize yardım edin" dedi. 

Alman milletvekillerine hitaben, "Belki farkında değilsiniz ama yine bir duvarın arkasındasınız, Berlin Duvarı değil, ama Avrupa’nın ortasında, özgürlüğün olduğu yerde, bu duvar daha da güçlü" diyen Zelenskiy, Ukrayna topraklarına düşen her bomba, alınmayan her kararla özgürlüğü tutsaklıktan ayıran bu duvara bir tuğla daha konduğunu dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a seslenerek, "Sayın Scholz, bu duvarı yıkın, bizi destekleyin" çağrısında bulundu. Zelenskiy, Scholz’dan Almanya’ya hak ettiği liderlik rolünü vermesini ve böylece "kendinden sonraki nesilleri de gururlandırmasını" istedi.

AB ve Kuzey Akım eleştirisi

Alman siyasilerin Ukrayna’ya karşı tarihi sorumluluğunu da hatırlatan Zelenskiy "Daha sonra telafisi için çok uzun zaman gerekecek bir şeyin olmaması için şimdi Ukrayna’ya yardım edilmesi gerektiği" ifadesine vurgu yaptı. Almanya’ya 1940’ların sonundaki Berlin ablukası sırasında Batılı müttefikler tarafından kurulan hava köprüsünü hatırlatan Zelenskiy, "Biz bir hava köprüsü kuramıyoruz çünkü semalarımızdan yalnızca Rus bombası yağıyor" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Batı’ya yönelik eleştirilerde de bulundu. Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin büyük savaşa hazırlık olduğu ve savaşı finanse ettiği uyarısını defalarca yaptıklarını belirten Zelenskiy, her defasında "Bu, ekonomiyle alakalı" cevabını aldıklarını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO üyeliğine yönelik de böyle bir kararın olmadığı yanıtının verildiğini ifade etti. "Şimdi de Avrupa Birliği’ne üyeliğimiz konusunda tereddüt ediyorsunuz" diyen Ukrayna Devlet Başkanı, bunun bazıları için siyasi olabileceğini ancak, gerçekte bahsi geçen duvara bir tuğla daha eklediğini savundu.

Berlin Bundestag | Katrin Göring-Eckardt

Katrin Göring-Eckardt

Göring-Eckardt’tan dayanışma mesajı

Zelenskiy’nin konuşması öncesi Ukrayna Devlet Başkanı’na dayanışma mesajı veren Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin Göring-Eckardt, "Ülkeniz seçimi demokrasiden yana yaptı ve Vladimir Putin’i korkutan tam da bu" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın varoluş hakkını reddetmeye çalıştığını söyleyen Göring-Eckardt, Putin’in başarız olduğunu ifade etti.

dpa,Reuters,epd/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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