Zelenskiy ABD Kongresi’nden uçuşa yasak bölge talep etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'ne bir konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rus saldırganlığına" karşı Batı dünyasından daha fazla destek talep etti. Video konferans yöntemi ile Kongre üyelerine hitap eden Zelenskiy, "İnsanları kurtarmak için Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması ricasında bulunmak, çok şey istemek anlamına mı geliyor?" dedi. Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın ülkesini işgalini, ABD'de gerçekleşen 11 Eylül terör saldırılarına benzetti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, konuşmasına başlamadan önce Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Zelenskiy'i, "Slawa Ukraina" (Şan olsun Ukrayna'ya) diyerek selamladı.

Volodimir Zelenskiy, konuşmasının bir yerinde ara vererek, Rus saldırıları sonucu ülkesinde meydana gelen ağır yıkımlara dair görüntüler izletti. Yanan binaların ve yaralı sivillerin yer aldığı görüntülerin üzerinde "Gökyüzünü kapatın" yazısı belirdi.

"Benim bir hayalim var"

ABD'nin, Rusya'ya karşı verilen savaşta, uçuşa yasak bölge oluşturulmasını sağlayarak Ukrayna'ya destek vermek zorunda olduğunu ifade eden Zelenskiy, ünlü insan hakları mücadelecisi Martin Luther King'in sözlerine atıfta bulunarak, "Benim bir hayalim var. Semalarımızı korumak zorundayım. Sizin kararınıza ve desteğinize ihtiyacım var" ifadelerini kullandı. Zelenski, oluşturulacak bir uçuşa yasak bölgenin, Rusya'nın, özgür Ukrayna şehirlerini "terörize" etmekten alıkoyacağını dile getirdi.

Rusya'nın ülkesine yönelik işgalini, "Avrupa'da 80 yıldır görülmeyen bir terör olayı" olarak nitelendiren Zelenskiy, duygusal konuşmasında "Pearl Harbour'ı hatırlayın. 7 Aralık 1941'de, gökyüzünün size saldıran uçaklardan dolayı simsiyah olduğu o korkunç sabahı… 11 Eylül'ü hatırlayın, kötülüğün şehirlerinizi, bağımsız bölgelerinizi savaş alanına çevirmeye çalıştığı 2001 yılındaki o dehşet günü. Bizim ülkemiz bunu her gün yaşıyor" söyleminde bulundu.

NATO ise, Ukrayna savaşının Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşebileceği endişesi ile, bir süredir gündemde olan Ukrayna hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan etme fikrine karşı çıkıyor. ABD Başkanı Joe Biden da daha önce konuyla ilgili açıklamalarında, NATO'nun savaşa müdahil olmasının, "Üçüncü Dünya Savaşı"na neden olabileceğini belirtmişti.



AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe