 Zelenskiy: 3 binden fazla kişi Mariupol′den tahliye edildi | Avrupa | DW | 02.04.2022

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Avrupa

Zelenskiy: 3 binden fazla kişi Mariupol'den tahliye edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Mariupol’den 3 binden fazla insanın güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Rus birliklerinin kuşatması altındaki Ukrayna kenti Mariupol'den 3 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Zelenskiy, video mesajında Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerindeki insani koridorlardan 3 bin 71'i Mariupol kentinden olmak üzere toplam 6 bin 266 kişinin tahliyesinin sağlandığını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin girişimi ile bugün de Mariupol'den tahliyelerin sürmesi bekleniyor. 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, Uluslararası Haç örgütünün bugün yeniden sivillerin tahliyesi için girişimde bulunacağını belirterek, Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da yapılan görüşmeler sırasında tahliyelerin gerçeklemesi konusunda uzlaşma sağlandığını belirtti. Arestoviç, "Mariupol sakinlerinin tahliyesi konunusunda bugüne veya belki de yarın iyi haberler alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentinden tahliye girişimini ertelemek zorunda kaldıklarını bildirmişti. Komite, Cuma günü bölgeye 54 otobüsün koordinasyonu için bir ekip göndermiş, ancak "koşulların tahliyeleri imkansız kılması nedeniyle geri dönmek zorunda kalındığını” açıklamıştı. 

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Ukrayna'nın kuşatma altındaki bölgelerinden tahliyeler için Cumartesi günü için yedi insani koridorun daha planlandığını açıkladı. Vereshchuk, söz konusu koridorların birinin Mariupol kentinden özel araçlarıyla ve otobüslerle çıkmak isteyenlerin tahliyesi için öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Akar: Gemi desteği verebiliriz

Ukrayna'daki gelişmeler konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'den tahliyeler konusunda Türkiye'nin gemi desteği verebileceğini söyledi. 

Bakan Akar, "Özellikle Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor" dedi. 

Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol kenti, haftalardır Rusya'nın bombardımanı altında. Ukrayna kaynaklarına göre, 24 Şubat'ta Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana kentte en az 5 bin kişi hayatını kaybetti.

AFP, rtr / AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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