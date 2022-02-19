 Zelenskiy: Ülke bombalandıktan sonra yaptırımlarınıza ihtiyacımız yok | Almanya | DW | 19.02.2022

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Almanya

Zelenskiy: Ülke bombalandıktan sonra yaptırımlarınıza ihtiyacımız yok

Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus mevkidaşı Putin’le görüşmek istediğini söyledi. Zelenskiy, Avrupa güvenlik sistemini de sert bir dille eleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uluslararası topluma Rusya'ya karşı izlenen sakinleştirme politikasına son verme çağrısında bulundu.

Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC) katıldığı oturumda açıklamalarda bulunan Zelenskiy, sakinleştirme politikasının Kırım'ın ilhakı ve Donbas bölgesinin işgaliyle sonuçlandığını söyledi.

Zelenskiy ayrıca, son günlerde görüştüğü bazı Batılı temsilcilerin kendisine Rusya’ya olası yaptırımları ancak Moskova saldırıya geçtikten sonra uygulamaya koyacaklarını söylemesinden yakındı. Zelenskiy, "Ülkeye ateş açıldıktan, ülke bombalandıktan, ekonomimiz çöktükten sonra sizin yaptırımlarınıza ihtiyacımız yok" diye konuştu.

ABD'ye Kiev'e verdikleri istihbarat desteği için teşekkür eden Zelenskiy, "Yine de benim güvendiğim istihbarat kendi istihbaratımdır" diye konuştu.

"Ukrayna sizin Rusya'ya karşı kalkanınız"

Dünyanın yıllar önce üzerinde uzlaştığı kuralların artık işe yaramadığını vurgulayan Zelenskiy, Avrupa güvenlik mimarisinin "aşıdan ziyade öksürük şurubu gibi" olduğu benzetmesinde bulundu. Avrupa'da yeni bir güvenlik sistemi inşa etmenin zamanının geldiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, yeni sistemin "milyonlarca can kaybı verilmeden önce" geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Savaşın Ukrayna'da değil Avrupa'da" yaşandığını ifade eden Zelenskiy, "Herkes bunun Ukrayna'nın yalvardığı, dilendiği bir bağış olmadığını anlamalı. Ukrayna sekiz yıldır dünyanın en büyük ordularından birine karşı Avrupa'nın kalkanı olma işlevi görüyor" diye konuştu.

Ukrayna'nın sekiz yıl önce yaşadığı toprak kayıplarına da değinen Zelenskiy, "İsviçre, Hollanda ve Belçika’dan daha büyük olan bir toprağımızı kaybettik" ifadelerini kullandı. Devlet Başkanı, Kırım ve Donbas'ın bir gün Ukrayna’ya geri döneceğini ve bunun yalnızca barışçıl yollarla gerçekleşeceğini kaydetti.

"Kendi taraflarına ateş açıyorlar"

Zelenskiy, Rusya'nın bir sahte bayrak operasyonu düzenleyerek Ukrayna'yı işgal etmek için bahane üreteceği iddialarına da değindi. Ukrayna lideri, "Rusya kendi tarafında bir şeyler patlatıp ateş ediyor ve bu ilk değil. 2014'ten bu yana kendi kontrol ettikleri bölgeye ateş açıyorlar. Bu üst seviyede bir alaycılık" diye konuştu.

Konferansın düzenlendiği Cumartesi günü yaşamını yitiren Ukrayna askerine de değinen Zelenskiy, "Bizi kimin öldürdüğünü biliyoruz. Bu askeri grupların kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. "Ukraynalılar umudunu kaybetmiyor. Biz yaşamak istiyoruz" diyen Zelenskiy, "Kimseye saldırmıyoruz ama her türlü saldırıya yanıt vermeye hazırız" diye konuştu. Zelenskiy kürsüdeki konuşmasına başlamadan hemen önce, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, MSC kapsamında kendisi gibi Münih'te bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmüştü. Zelenskiy, Harris'e, ABD'den özel bir askeri yardım beklediklerini söylemişti.

Bu yıl MSC'ye Rusya'dan herhangi bir temsilci katılmıyor.

Burak Ünveren

© Deutsche Welle Türkçe

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