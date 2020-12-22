Zehirlenen Rus muhalif lider Navalni ülkesine dönüyor

Rus muhalif lider Aleksey Navalni tutuklama tehditlere rağmen Pazar günü ülkesine döneceğini açıkladı. Rusya'da geçen yılın Ağustos ayında zehirli saldırıya uğrayan Navalni o dönemden bu yana Almanya'da bulunuyor.

44 yaşındaki muhalif siyasetçi Instagram hesabından 17 Ocak tarihinde Rusya'ya giden bir uçağa rezervasyon yaptırdığını açıkladı. Navalni "Benim için hiçbir zaman dönüp dönmemek diye bir soru olmadı. Çünkü hiçbir zaman terk etmedim. Almanya'ya sadece tek bir nedenden ötürü geldim: Beni öldürmek istediler" ifadelerini kullandı.

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) hizmetçileri hep olduğu gibi hakkımda yeni ceza davaları üretiyorlar" diyen Navalni "Ama bana ne yapacaklarıyla ilgilenmiyorum. Rusya benim ülkem, Moskova benim kentim ve özlüyorum" dedi.

Rus muhalif siyasetçi Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya uçarken aniden rahatsızlanmış ve uçak Omsk şehrine acil iniş yapmıştı. Burada tedavi altına alınan Navalni, 22 Ağustos'ta tedavisinin devamı için Almanya'ya getirilmişti. Haftalarca yapay komada tutulan Navalni'nin Almanya'da yapılan tahliller sonrası Noviçok adlı maddeyle zehirlendiği anlaşılmıştı. Bu zehirli maddenin 1970'li yıllarda dönemin Sovyetler Birliği'ndeki bilim insanları tarafından geliştirildiği biliniyor.

Navalni kendisine yönelik suikastın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından düzenlendiğini açıklamış Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Tutuklanması mümkün

Navalni'nin ülkesine dönmesi halinde tutuklanması mümkün. Rusya'nın Federal Ceza İnfaz Servisi Salı günü Moskova'daki bir mahkemeye Navalni'ye 2014 yılında verilen, infazı ertelenmiş hapis cezası ile ilgili talepte bulundu. Navalni'nin tecil şartlarını ihlal ettiği belirtilerek mahkemeden tutuklama yönünde hüküm vermesi istendi.

Federal Ceza İnfaz Servisi daha önce de Aralık ayında Navalni'den derhal ülkeye geri dönmesini ve Moskova'da imza vermesini istemiş, zamanında dönmemesi halinde ise tutuklanacağını iletmişti. Cezaevi yetkilileri Navalni'nin 23 Eylül tarihinde Berlin Charite Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra yurtdışında ikamet etmesinin, denetimli serbestlik şartlarının ihlali olduğu suçlaması yöneltiyor.

Navalni hakkında Aralık ayında da 4 milyon dolardan fazla tutardaki bağışları kişisel çıkarları için kullandığı yönünde bir ceza soruşturması başlatılmıştı.

AFP / EC, SSB

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