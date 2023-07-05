Zaporijya nükleer santrali: Ukrayna ve Rusya'dan suçlamalar

Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya nükleer santraline saldırı planları yapma konusunda Kiev ve Moskova birbirini suçluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Salı akşamı yayınladığı "İstihbarat birimlerimizden aldığımız bilgiye göre, Rus askerleri Zaporijya nükleer santralindeki güç ünitelerinden birinin çatısına patlayıcı benzeri maddeler yerleştirdi" şeklinde konuştu. Zelenskiy, Salı akşamı yayınladığı video mesajında "belki de nükleer santrale bir saldırı düzenlenmiş gibi göstermek ve Ukrayna'yı suçlamak" istediklerini savundu. Bunu engellemek için uluslararası baskının artırılmasını talep eden Zelenskiy, "Kahovka hidroelektrik santraline düzenlenen terör saldırısı sonrasında ne yazık ki zamanında ve kapsamlı tepki gösterilmedi. Bu da Kremlin'e yeni kötülükler yapmak için ilham vermiş olabilir" dedi. Kahovka barajında 6 Haziran'da meydana gelen patlama sonucu oluşan sel baskını çevredeki birçok yerleşim yerinin sular altında kalmasına yol açmıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan günlük raporda da nükleer santralin güç ünitelerinin çatılarına patlayıcı maddeler yerleştirildiği, bunların patlaması halinde santralin vurulduğu izlenimi yaratacağı iddia edildi. Raporda, patlayıcıların üçüncü ve dördüncü güç ünitesinin çatısına yerleştirildiği ve bunların güç ünitelerine zarar vermesinin öngörülmediği kaydedildi. Raporda Ukrayna'nın uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeyeceğinin altı çizildi.

Moskova ise Ukrayna birliklerinin nükleer santrale saldırı planları yaptığını iddia ediyor. Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom Genel Müdür Danışmanı Renat Karçaa Salı günü devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin 5 Temmuz gecesi roket ve insansız hava araçları ile nükleer santrale saldırmaya çalışacağını öne sürdü. Karçaa, Ukraynalıların nükleer santrali vurmasının yanı sıra nükleer atıklar içeren bomba atacağı iddiasını da dile getirdi.

Ukrayna da, Rusya da iddialarına yönelik kanıt sunmadı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Mart 2022'den bu yana Rus birliklerinin kontrolünde bulunuyor. Geçen aylarda nükleer santralin yakınlarında çatışmaların yaşanması uluslararası düzeyde kaygı yaratmıştı. Güvenlik nedeniyle santralin faaliyetleri durdurulmuştu.

dpa/JD, BÖ