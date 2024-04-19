Zühtü Arslan'dan Anayasa Mahkemesi'ne veda

AYM Başkanı Arslan, yaptığı veda konuşmasında Anayasa yargıçlığının "bedeli ağır bir görev" olduğunu söyledi, "Ağır saldırılar karşısında yutkunursunuz, öfkenizi içinize akıtırsınız" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nde veda töreni yapıldı.

Arslan törende yaptığı ve Anadolu Ajansı’nda yer alan veda konuşmasında, anayasa yargısı alanında iki temel paradigmanın bulunduğunu belirtti. Arslan, bu paradigmalardan birinin hak eksenli bireylerin haklarını önceleyen, diğerinin ise ideoloji eksenli daha devletçi yaklaşım olduğunu, iki yaklaşımın birbiri ile çatıştığını kaydetti.

Hak eksenlilik vurgusu

AYM'de görevine 2012'de başladığını hatırlatan Arslan, "Hak eksenli paradigma, hak eksenli yorum ve yaklaşım bugün Anayasa Mahkemesinde hakim paradigmadır. Bu değişimi, dönüşümü biz hep birlikte gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

AYM'nin 2012'de getirilen bireysel başvuru hakkından sonra hak eksenli kararlar verdiğini belirten Arslan, "Vermeye de devam edecektir, benim inancım o yöndedir" dedi.

"Ağır saldırılar karşısında yutkunursunuz, öfkenizi içinize akıtırsınız"

Anayasa mahkemelerinin temel görevinin,temel hak ve özgürlükleri korumak olduğuna vurgu yapan Arslan, "Karar verdiğinizde herkesi memnun edemiyorsunuz, beklentiler farklı olabiliyor. Zaman zaman eleştirinin çok ötesine geçen saldırılarla da karşılaşabilirsiniz" diyerek sözlerini söyle sürdürdü:

"O ağır saldırılar karşısında yutkunursunuz, öfkenizi içinize akıtırsınız. Haksızlık olduğunu bilirsiniz. İçinizde o haksızlığa karşı duyduğunuz isyan çığ gibi büyür. Ağzınızı açmak istersiniz, açamazsınız. Bu da fedakarlığın önemli bir boyutudur. Anayasa yargıcı olmak bedeli ağır olan bir görevdir. Bu görevi önemli olan layıkıyla yapabilmek ve vadesi geldiğinde ayrılabilmektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görev süresi dolan Arslan’ı dün kabul etmişti.

Yeni Başkan Özkaya 2 yıl 8 ay görev yapacak

Arslan AYM Başkanlığı makamında basına kapalı yapılan törende görevini Kadir Özkaya'ya devretti. Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçim sonucunda Kadir Özkaya, 15 üyenin 9'unun oyunu alarak başkan seçilmişti.

22 Nisan'da göreve başlayacak olan yeni Başkan Kadir Özkaya, 22 Aralık 2014’te Anayasa Mahkemesi üyeliğine başladığı için üyelikteki 12 yıllık görev süresi 22 Aralık 2026’da sona erecek. Dolayısıyla Özkaya'nın, 4 yıllık başkanlık süresi 2 yıl 8 ay sonra sona erecek.

Özkaya 2011’de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Danıştay üyeliğine; 2014’te ise Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

DW,ANKA / SSB, BK

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