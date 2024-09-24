Yunus Emre G.'ye çöp poşeti giydirilmesi tartışma yarattı

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı görev başında öldüren Yunus Emre G.'ye çöp poşeti giydirilmesi ve polis aracına konulma görüntüleri tartışmaya neden oldu.

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren Yunus Emre G. isimli zanlının adliyeye sevki esnasında üzerine siyah çöp poşeti giydirilmesi ve Hayvan Durum İzleme aracına bindirilmesi hukuken eleştirilere neden oldu.

Gözaltı işlemleri sonrası basına verilen görüntülerin "işkence" olduğunu savunan İnsan Hakları Derneği (İHD) sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İşkence ve kötü muamelenin hukuken yasak olduğuna dikkat çekilen açıklamada "İsnat edilen suç ne olursa olsun bir kişinin iç hukuk ve imzalanan uluslararası sözleşmelere aykırı bir biçimde işlem yapılması, özellikle gözaltına alınan kişiler için geçerli olan BM Mandela Kurallarına aykırı biçimde işlem yapılması kabul edilemez. Hiçbir devletin intikamcı yaklaşım hakkı uygulama hakkı olamaz" ifadeleri kullanıldı.

Mazlum-Der adlı diğer bir insan hakları oluşumu da uygulamanın suç olduğuna dikkat çekti. Dernek, "İşkence ve kötü muamele yasağının ihlali niteliği taşıyan bu suçun görüntülerinin mesaj kaygısı ile topluma sunulması vahimdir. Suçla mücadele suç işlenerek işkence ve kötü muameleyi normalleştirerek yürütülemez" açıklamasını yaptı.

"Kamuoyunun istismarı"

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Avukat Veysel Ok ise işkence yapmanın şüpheli hangi suçu işlemiş olursa olsun, insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ve kabul edilemeyeceğini kaydetti. Ok, "Bu tür uygulamalar adaleti sağlamak yerine sadece kamuoyunun duygularını istismar eder. Türkiye'de bir şüphelinin hakları yasalarla güvence altındadır ve kolluk kuvvetlerinin bu haklara riayet etmesi yasal zorunluluktur" dedi.

İstanbul'da polis memurunu öldüren zanlının suç kaydı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da "Polisi öldüren katile lanet olsun, onu hayvan koruma arabasıyla çöp poşetine koyup götüren polise bu emri veren amire de yazıklar olsun" diye yazdı. Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın söz konusu polislere destek çıkması üzerine "Sayın Bakan Ali Yerlikaya siz iyi misiniz? Bu ülke AB'ye girmek için her yıl raporlar düzenlemiyor mu? AB heyetlerine 'ülkemizde işkence yok' ispatı yapmaya çalışan bu iktidar değil mi?" diye sordu.

Bakan Yerlikaya tartışmalar üzerine "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır" mesajını paylaşmıştı.

Ne olmuştu?

Emniyetin yaptığı açıklamaya göre 19 yaşındaki Yunus Emre G. 22 Eylül'de "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanmış ancak Ümraniye ilçesindeki Dudullu karakolundan kaçmayı başarmıştı. Çeşitli suçlardan 26 kaydı bulunan zanlı ertesi gün yakalanmaya çalışıldığı sırada bir polisin silahını alarak ateş etmeye başladı.

Bu sırada vurulan 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz hayatını kaybetti.

DW/MUK,HS

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