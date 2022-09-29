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PolitikaYunanistan

Yunanistan'dan Türkiye'ye tepki

3 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin tehditlerden vazgeçmesi, uluslararası çıkarlarını hukuk temelinde savunması istendi.

https://www.dw.com/tr/yunanistandan-t%C3%BCrkiyeye-tepki/a-63281636

Yunanistan, Türkiye ile yaşanan gerginliklere rağmen bir kez daha diyaloğa hazır olduğunu, ancak Ankara'dan gelen tehditlere karşı da kendini koruyacağını duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba gecesi yapılan açıklamada, Türkiye'nin çıkarlarını uluslararası hukuk temelinde savunma hakkına sahip olduğu, ancak uluslararası hukuku açıkça ihlal etmeye ve Yunanistan'ı savaşla (casus belli) tehdit etmeye hakkı bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı herhangi bir iddiasının bulunmadığına da işaret edildi.

Erdoğan'dan hem ABD'ye hem Yunanistan'a tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında bir kez daha Yunanistan'a Ege Denizi'ndeki Yunan adalarını silahlandırdığı gerekçesiyle tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı açıklamaları Yunanistan'da savaş tehdidi olarak algılanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı açıklamaları Yunanistan'da savaş tehdidi olarak algılanıyorFotoğraf: Turkish Presidency via AP/picture alliance

"Amerika'nın bu adalara, gerek Midilli'ye gerek Sisam'a bu kadar yüklü silah, mühimmat, araç gereç göndermesi kabul edilebilir bir şey değil" diye konuşan Erdoğan, "ABD'nin son zamandaki bunlara vermiş olduğu zırhlı araçlar, bunları buraya (Ege’deki Yunan adalarına) konuşlandırmaları falan bütün bunlar İHA'larla tespit edildi. Tabii bunları tespit etmekle kalmadık. Amerikan zırhlıları nihayetinde bizi tehdit etmek için kullanılıyor" ifadesini kullanmıştı.

"Bizi haberdar etmediniz' demesinler"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika ve Yunanistan'a "gerekli uyarıların" yapıldığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Birleşmiş Milletlere son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik. Durumdan haberdar edelim, sonra bize şunu söylemesinler, 'Siz bizi haberdar etmediniz'" diye konuşmuştu.

Türkiye, Yunanistan'ı Ege adalarını Lozan'a ve uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırmakla suçluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu duruma "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle tepki göstermiş, Yunanistan bu açıklamayı savaş tehdidi olarak algılamıştı.

DW,dpa/TY,

 

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