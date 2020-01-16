Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD kartı

Yunanistan ile ABD arasında askeri işbirliğini önemli ölçüde genişleten Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Yunan parlamentosundan geçti. Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerilimin arttığı bir döneme denk gelen anlaşma 33'e karşı 175 milletvekilinin oylarıyla kabul edildi.

Savunma İşbirliği Anlaşması, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Atina ziyareti sırasında Ekim ayında imzalanmıştı. Anlaşma, Yunanistan'ın Larissa, Stefanovikio ve Aleksandrupolis'teki (Dedeağaç) askeri üs ve tesislerinin ABD ve NATO ile ortak askeri kullanımının artırılmasını öngörüyor. Anlaşma çerçevesinde Girit adasının Suda Körfezi'ndeki Amerikan deniz üssündeki altyapı ve diğer imkanların ortak kullanımı da geliştirilecek. ABD Hava Kuvvetlerinin Larissa'daki üste Amerikan MQ-9 Reaper tipi İHA'ları halihazırda kullandığı biliniyor.

"Egemenliğimize yönelik tehditler…"

İktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi partisinden milletvekili Yannis Lambropulos oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada "anlaşmanın her iki ülkenin savunma ve ekonomisinin yararına olduğunu" belirterek "Egemenliğimize yönelik tehditlere maruz kaldığımız bir dönemde müttefiklerimizin desteğine başvuruyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları ve Libya'daki gelişmeler nedeniyle gerginlik son dönemde artmıştı. Yunan ordusunda başta hava ve deniz kuvvetleri olmak üzere pek çok alanda modernizasyon çalışmaları planlanıyor. Modernizasyon programlarında ağırlıklı olarak Amerikan ve Fransız savunma şirketleri yer alıyor. Yunan hükümeti MQ-9 Guardian İHA'ları satın almak istediğini ve ileriki bir tarihte ABD'nin F-35 savaş uçağı programına katılmak istediğini açıklamıştı. Savunma alanındaki işbirliği planları, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bu ay başında Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da gündeme gelmişti.

ABD ile savunma işbirliği anlaşmasına karşı Komünist Parti başkent Atina ve çeşitli kentlerde "ülkenin tehlikeli deniz aşırı maceralara sürüklendiğine" işaret ederek protesto gösterileri düzenlemişti.

AP/BK,TY

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