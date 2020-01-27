 Yunanistan′dan sığınmacılara bariyer planı | AVRUPA | DW | 30.01.2020

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AVRUPA

Yunanistan'dan sığınmacılara bariyer planı

Yunanistan Türkiye'den Ege Denizi yoluyla gelen sığınmacıları engellemek için "yüzen koruma sistemi" kurmayı planlıyor.

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Türkiye'den yasal olmayan yollarla gelen sığınmacılar nedeniyle zor durumda olan Yunanistan, Ege Denizi üzerinden gelen sığınmacılar için yeni bir caydırıcı sistem planlıyor.

Yunan Savunma Bakanlığı tarafından "yüzen koruma sistemi" ihalesi açıldığı bildirildi. İhale dökümanlarına göre sistem 2,7 kilometre uzunluğunda, 1,1 metre yüksekliğinde bir ağ ya da bariyer şeklinde olacak, 50 santimetrelik bölümüyse su yüzeyinde bulunacak. Su yüzeyindeki bölümün yanıp sönen ışıkları olacağı belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı'nın bütçesini 500 bin euro olarak belirlediği sistemi Yunan ordusunun acil durumlarda kullanacağı belirtildi.

100 bin sığınmacı bekleniyor

Aralık ayında bir açıklama yapan Yunan hükümetinin mülteci kabul sorumlusu Manos Logothetis 2020 yılında Türkiye'den yasal olmayan yollarda Yunan adalarına 100 bin yeni sığınmacı gelmesini beklediklerini söylemişti.

Mülteci krizinin doruk noktaya ulaştığı 2015 ve 2016 yıllarında her gün binlerce insan Türkiye kıyılarından Midilli ve Ege Denizi'ndeki diğer Yunan adalarına geçmişti. 2016 Mart'ında Türkiye ile AB arasında varılan anlaşmanın ardından bu yolla Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı bariz biçimde düşmüştü. Son dönemde ise gelen sığınmacı sayısının yeniden artış gösterdiği belirtiliyor.

Bu nedenle Yunan adalarında bulunan ve resmi olarak 6 bin 200 kişilik kapasiteye sahip sığınmacı kamplarında 40 binden fazla sığınmacının yaşadığı belirtiliyor. Yardım kuruluşları kamplardaki koşulları eleştiriyor ve Yunan hükümetinden sığınmacıların koşullarını iyileştirmesini istiyor.

AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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