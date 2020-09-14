 Yunanistan’dan Meriç kıyısına yeni tel örgü | AVRUPA | DW | 17.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Yunanistan’dan Meriç kıyısına yeni tel örgü

Yunanistan, Türkiye ile sınır konumundaki Meriç Nehri boyunca 27 kilometrelik yeni bir tel örgü inşaatına başladı.

Dikkat - Kara Sınırı - Yunanistan-Türkiye Sınırları

"Dikkat - Kara Sınırı - Yunanistan-Türkiye Sınırları"

Yunanistan Meriç Nehri boyunca 27 kilometrelik yeni bir tel örgü inşasına başladı. Projenin durumunu yerinde incelemek için Ferecik'e giden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, burada devlet televizyonu ERT'ye açıklamalarda bulundu. Mitsotakis inşaatın "sınır güvenliğini sağlamak ve Meriç halkının kendini daha güvende hissetmesi için" gerekli olduğunu söyledi.

Maliyeti yaklaşık 62 milyon 900 bin euro olan çelik tel örgü dikenli tel ile birlikte 5 metre yüksekliğinde 27 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında tel örgünün yanı sıra Yunan ordusu tarafından kullanılmak üzere 8 adet gözetleme kulesi de inşa edilecek. Nisan 2021'de tamamlanması hedeflenen projenin dört inşaat firmasından oluşan bir konsorsiyum tarafından üstlenildiği belirtildi. Üç bölümden oluşacak tel örgünün inşaatına nehrin sığlaştığı Ferecik'te başlandı. Mitsotakis ayrıca bölgede 400 sınır muhafızının da görevlendirileceğini de söyledi.

Meriç Nehri'nin kuzeyindeki Yunanistan ile Türkiye arasındaki Kapıkule/Kastanies geçişi boyunca halihazırda 11 kilometre uzunluğunda bir tel örgü bulunuyor.

Meriç Nehri

Meriç Nehri

Şubat ayında yaşanan kriz

Türkiye ile Yunanistan arasında bir sığınmacı krizi yaşanmıştı. Ankara 28 Şubat tarihinde sınır kapılarını Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacılara açmıştı. Kapıların açılması üzerine binlerce sığınmacı Yunanistan sınırına yığılmıştı. Pazarkule Sınır Kapısı’na yönelen göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin set çekmesi üzerine Yunanistan'a geçiş yapamamış ve iki ülke arasındaki tampon bölgede kalmıştı. Sınırda yaşanan olaylar Türkiye ile Yunanistan ve Avrupa Birliği arasında krize neden olmuştu.

DW, dpa / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yunanistan Türkiye sınırındaki birliklerini artırdı

Yunanistan Doğu Akdeniz gerginliği nedeniyle Türkiye sınırındaki birliklerini artırdı.Gerekçe olarak "Türkiye’nin AB’nin yaptırım kararı almaması için önümüzdeki günlerde göçmenleri yeniden kullanabileceği" gösterildi.  

Atina: Türkiye sınırları yeniden açtı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin sığınmacılar için sınırları yeniden açtığı ve Türk sahil güvenliğinin de sığınmacı botlarına Yunan adalarına kadar eşlik ettiği iddiasında bulundu.  

AB'den Türkiye'ye "Sınırlarımızı korumaya kararlıyız" mesajı

AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Türkiye-Yunanistan sınırında yaptığı açıklamada "Dış sınırlarımızı korumaya kararlıyız" dedi.  

Benzer içerik

Griechenland Flüchtlinge Lesbos

Midilli sığınmacılarına anakara yolu kapandı 14.09.2020

Yunan hükümeti, Moria yangınının ardından barınaksız kalan sığınmacıların anakaraya kabul edilmeyeceğini açıkladı. Hükümete göre, 'Moria taktiği' diğer adalarda da kullanılabilir.

Griechenland Lesbos | NGOs verteilen handgemachte Schutzmasken gegen die Ausbreitung des Coronavirus

Yunanistan'dan STK çalışanlarına casusluk suçlaması 28.09.2020

Yunan polisi Midilli Adası’nda sığınmacılara yardım yapan 35 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şahıslar insan kaçakçılarıyla işbirliği ve casuslukla suçlanıyor.

Griechenland Lesbos | Flüchtlinge | Essensausgabe

Almanya 2 bin 750 sığınmacıyı daha kabul edecek 15.09.2020

Almanya, Midilli'deki Moria kampında çıkan yangın sonrasında beş Yunan adasından bin 553 sığınmacı ile reşit olmayan 150 çocuk ve genci kabul edeceğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

DSÖ'den Avrupa'ya koronavirüs uyarısı

DSÖ, Avrupa'da vaka sayılarının Mart ayındaki zirvenin üç katına ulaştığına dikkat çekerek önlemlere titizlikle devam edilmesi uyarısı yaptı. Dünya çapında vaka sayısı ise 40 milyona yaklaştı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  