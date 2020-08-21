Yunanistan'dan Kariye kararına kınama

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi’nin camiye dönüştürülmesi kararına Yunanistan’dan kınama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada karar "provokasyon" olarak nitelendirildi. Açıklamada kararın "dünyanın her yerindeki dindar insanlara ve dünya medeniyetine ait anıtlara saygı duyan tüm uluslararası topluma karşı bir provokasyon olduğu" kaydedildi.

Kariye Müzesi'nin mozaikleri

Danıştay müze statüsünü iptal etmişti

6’ncı yüzyıldan günümüze iyi korunmuş bir şekilde gelen Kariye, 1945 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüş, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı kapsamında söz konusu Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kariye Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.

Ayasofya'dan bir ay sonra gelen karar

Kariye Müzesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek cami olarak ibadete açılması, Ayasofya Müzesi’nin ibadete açılması kararından bir ay sonra geldi. Danıştay 10'uncu Dairesi’nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından 10 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılması kararlaştırılmıştı. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı 24 Temmuz tarihinde kılınmıştı.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe