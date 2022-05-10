Yunanistan'dan ABD'nin S-300 talebine "Türkiye" koşulu

ABD'nin Yunanistan'dan elindeki S-300'leri Ukrayna'ya vermesini talep ettiği, Atina'nın ise buna karşılık Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalara telafi sistemler gönderilmesini istediği bildirildi.

ABD'nin Yunanistan'dan S-300'ler dahil olmak üzere bazı silah sistemlerini Ukrayna'ya göndermesini talep ettiği bildirildi. Yunanistan'ın iki büyük gazetesi Kathimerini ve Ta Nea'nın bildirdiğine göre Washington, Yunanistan'ın 90'lı yıllarda Rusya'dan satın aldığı S-300 bataryalarının yanı sıra Yunan ordu envanterindeki OSA-AK ve TOR M-1 hava savunma sistemleri ile BMP-1 tipi zırhlı araçların da Ukrayna'ya gönderilmesini istiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mart ayında ABD Kongresine hitaben yaptığı konuşmada ülkesine askeri yardım talep etmiş, S-300'lerin de adını telaffuz etmişti. Ancak ardından Yunanistan'ın bu konuya sıcak bakmadığına dair haberler kamuoyuna yansımıştı. Konunun ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ın Nisan ayı başında Atina'ya yaptığı ziyarette gündeme geldiği, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos'un Nuland'a "Yunanistan'ın savunma kapasitesini azaltacak bir katkıda bulunamayacağı" yanıtını verdiği bildirilmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Fotoğraf: picture-alliance/AA/A. Hosbas

"Türkiye tehdidi"

Ta Nea gazetesinin "Savunma Bakanlığından konuyla ilgili geniş bilgiye sahip kaynaklara" dayandırdığı haberde Yunanistan'ın ABD ile temaslarda "Türkiye'den gelen tehditlere ve Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerinde sürekli gerçekleştirdiği uçuşlara" işaret ettiği bildirildi. Habere göre Yunanistan, "Ancak ABD ya da diğer NATO ülkelerinin Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalarda konuşlu sistemleri acilen telafi etmesi durumunda Atina'nın Ukrayna'ya sevkiyat yapabileceği" yanıtını verdi.

Konunun, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Pazartesi günü ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. ABD ile Yunanistan arasında geçen yıl kapsamı genişletilen Karşılıklı Savunma ve İş birliği Anlaşmasının (MDCA) süresinin uzatılmasıyla ilgili meclisteki onay süreci de devam ediyor.

Dendias: Dedeağaç'ta Amerikan askeri varlığını biz istedik

12 Mayıs'ta gerçekleşmesi öngörülen oylama öncesinde meclis tartışma oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, anlaşmanın süresinin beş yıl daha uzatılmasını kendilerinin istediğini belirterek "ABD'ye iyilik yapmak için uzatmıyoruz. Beş yıl uzamasını biz istedik. Hatta 10 yılı bile düşündük… Trakya'da Amerikan varlığını istedik ve istiyoruz. Dedeağaç'ta Amerikan askeri varlığını istiyoruz" dedi.

Anlaşma, Amerikan ordusunun Dedeağaç, Volos, Litohoro ve Girit'teki Suda Körfezinde bulunan üslerdeki faaliyetlerini düzenliyor, ayrıca egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı iki ülkenin ortak savunma yapmasını öngörüyor. Başbakan Mitsotakis'in, anlaşmanın ABD ziyareti öncesinde meclisten geçmesini istediği kamuoyuna yansımıştı.

DW,dpa/BK,TY