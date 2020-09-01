 Yunanistan′dan 10 milyar euroluk silahlanma açıklaması | AVRUPA | DW | 16.09.2020

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AVRUPA

Yunanistan'dan 10 milyar euroluk silahlanma açıklaması

Yunan Savunma Bakanı hafta sonunda açıklanan dev silahlanma programının 10 milyar euroya mal olacağı yönündeki haberlerle ilgili "Alışveriş çılgınlığı içinde değiliz. Ödemeler zamana yayılacak" dedi, ama rakam vermedi.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ülkesinin hafta sonunda açıkladığı, savaş uçakları, fırkateyn, helikopter alımlarını da içeren dev silahlanma programıyla ilgili açıklama yaptı.

Alımlar için 10 milyar euro harcanacağı yönünde çıkan haberlere atfen konuşan Panagiotopulos, "Bu, 10 milyar euroluk bir alışveriş çılgınlığı değil. İyi hesaplanmış, öncelikleri belirlenmiş, ihtyaçlarımızı azami ölçüde karşılayacak akıllı adımlar serisi" diye konuştu.

"Çok seçici olmak zorundayız. Bunu limitsiz bir şekilde yapmayacağız. Zamana yayacağız" diyen Panagiotopulos, Yunan milli savunma sanayisi için havacılık ve tersaneler dahil olmak üzere "potansiyel stratejik partnerlerle" müzakereler yürütüldüğünü de belirtti. Yunan Savunma Bakanı, alımların Yunanistan'a maliyetinin ne olacağı ile ilgili bilgi ise vermedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Cumartesi günü ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklamış, ancak programın maliyetiyle ilgili rakam telaffuz etmemişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan'ın alışveriş listesi

Mitsotakis'in açıkladığı listeye göre Yunanistan Fransız yapımı 18 Rafale savaş uçağı, dört fırkateyn ve dört Romeo donanma helikopteri satın alacak. Mitsotakis, sonradan Rafale alımlarına açıklık getirerek savaş uçaklarından 12'sinin ikinci el olacağını kaydetmişti. Başbakan, ilk Rafale'lerin teslimatının 2021 yılında yapılmasını beklediklerini, on yıl içinde teslim edilecek fırkateynler içinse ihale açılıp teklif alınacağını bildirmişti.

Mitsotakis ayrıca program kapsamında Yunan donanmasına bağlı dört fırkateynin modernize edileceğini, yerli savunma sanayisine akıtılacak kaynaklar sayesinde binlerce kişiye istihdam yaratılacağını söylemişti.

Program kapsamında yeni tanksavar silahları, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzeler de envantere katılacak. Beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınması öngörülüyor.

Mitsotakis silah programını açıklaması öncesinde Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Korsika'da düzenlenen Güney Avrupa ülkeleri zirvesine (Med7) katılmıştı. Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan'a en açık desteği veren ülke olan Fransa, Yunanistan'a destek için bölgeye iki fırkateynini göndermişti.

DW,AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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