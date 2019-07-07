 Yunanistan′da seçimin galibi Miçotakis | AVRUPA | DW | 08.07.2019

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AVRUPA

Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis

Yunanistan’da Pazar günü yapılan erken seçimleri Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi kazandı. Yenilgiyi kabul eden Tsipras, tek başına iktidara gelecek olan rakibini tebrik etti.

Griechenland Kyriakos Mitsotakis in Athen (picture-alliance/dpa/T. Stavrakis)

Yunanistan'daki parlamento seçimlerinin galibi, merkez sağdaki Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu. Kiryakos Miçotakis liderliğindeki parti, aldığı oy oranıyla tek başına iktidara gelebilecek. Resmi olarak yarısından fazlası sayılan oylara göre, ND'nin oy oranı yüzde 39,7 olurken Başbakan Tsipras liderliğindeki sol parti Syriza oyların yüzde 31,5'ini alabildi.

Yapılan projeksiyonlar, oyların tamamı sayıldığında ND'nin oy oranının yüzde 39,85; Syriza'nın oy oranının ise yüzde 31,53 olacağına işaret ediyor.

Altın şafak parlamento dışında

Açıklanan sonuçlar, milletvekili sayısı bakımından parlamentodaki en büyük üçüncü parti konumundaki aşırı sağcı Altın Şafak'ın ise meclis dışında kaldığını gösteriyor. Göçmen karşıtı partinin yüzde 2,95 olarak görülen oy oranı, yüzde 3'lük seçim barajının altında kalıyor. Altın Şafak, 2015'teki parlamento seçimlerinde aldığı yüzde 7 oyla 18 sandalye kazanmayı başarmıştı.

Mitsotakis: Zor ama güzel bir mücadele başlıyor

ND lideri Mitsotakis, zaferinin belli olmasının ardından yaptığı konuşmada, "Sizden Yunanistan'ı değiştirmek için güçlü bir yetki istedim. Siz de fazlasıyla verdiniz" dedi.

"Bugünden itibaren zor ama güzel bir mücadele başlıyor" diyen 51 yaşındaki siyasetçinin gün içinde yemin ederek başbakanlık görevine başlaması ve ilerleyen saatlerde kabinesini açıklaması bekleniyor.

Tsipras: Halk tercihini yaptı

Yenilgiyi kabul eden Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Mitsotakis'i telefonla arayarak tebrik etti. Tsipras, Atina'da yaptığı konuşmada, "Vatandaşlar tercihini yaptı. Halkın oyuna saygımız tam" ifadesini kullandı.

Seçimleri kazanan Mitsotakis'i ilk kutlayan isimler arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan tebrik mesajında, seçim sonuçlarının Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

 

DW,AP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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