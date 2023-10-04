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Yunanistan'da sığınmacı kampları doldu

4 Ekim 2023

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarına bir gecede 239 sığınmacının varmasıyla kabul merkezlerinin kapasitesinin dolduğu bildirildi. Sığınmacıların hepsinin Türkiye'den yola çıktığı düşünülüyor.

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Midilli adasındaki bir sığınmacı kampı
Midilli adasındaki bir sığınmacı kampıFotoğraf: A. Carassava/DW

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları yakınında 239 sığınmacı sahil güvenliği ve yoldan geçen gemiler tarafından kurtarıldı.

Salı gecesi ve Çarşamba sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde Girit adasının güneyinde 22, Sömbeki ve Midilli adaları açıklarında 127 sığınmacının bulunduğu, Mora Yarımadası'nın güneyinde de 90 kişiyi taşıyan bir teknenin tehlike sinyali göndermesi üzerine kurtarıldığı bildirildi.

Yunan radyosuna konuşan sahil güvenlik kaynakları, sığınmacıların hepsinin Türkiye'den yola çıktığının düşünüldüğünü belirtti.

Kapasite aşıldı

Yaz aylarında yoğun sığınmacı geçişlerine sahne olan Yunan adalarındaki kabul merkezlerinde kapasitenin dolduğu bildirildi. Yunan Göç Bakanlığı verilerine göre toplam kapasitesi 13 bin 586 olan Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarındaki merkezlerde sığınmacı sayısı 1 Ekim itibarıyla 14 bin 983'e yükselmişti. 1 Ocak 2023 itibarıyla kamplarda toplam 4 bin 400 kişi bulunuyordu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre de yıl başından 1 Ekim tarihine kadar Türkiye'den kara ya da deniz yoluyla Yunanistan'a ulaşanların sayısı 30 bin 820 olarak kaydedildi. Geçen yıl AB'ye ulaşan toplam düzensiz göçmen sayısı 18 bin 700 olmuştu.

dpa/BK,BÖ

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