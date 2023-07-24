Yunanistan'da orman yangınları sürüyor

Yunanistan'ın tatil adası Korfu'da orman yangınları nedeniyle Pazartesi gecesi 2 bin 400'den fazla kişi tahliye edildi. Adadaki popüler tatil beldesi Nisaki'nin tahliyesine Pazartesi gecesi başlandı.

İtfaiye sözcüsü Pazartesi günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, adanın kuzeyinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 466 kişinin ihtiyaten tahliye edildiğini belirtti. Sözcü, yangınlarda şimdiye dek herhangi bir konut ya da otelin zarar görmediğini kaydetti.

İtfaiye kaynakları Pazartesi günü Korfu'da 60'tan fazla itfaiyeci, iki helikopter ve iki yangın söndürme uçağının konuşlandırıldığını bildirdi.

Yangın geniş bir bölgede etkili oluyor

Yunanistan'da Korfu'nun yanı sıra Pazartesi günü Rodos ve Eğriboz adalarında da orman yangınları çıktı. Rodos'taki yangınlara iki helikopter ve iki yangın söndürme uçağı ile müdahalede bulunulurken adaya 260'tan fazla itfaiye eri sevk edildi. Rodos'ta 20 bin kişinin güvenli bölgelere taşındığı belirtildi.

Ayrıca Eğriboz adasında Karistos yakınlarında ve Mora yarımadasında yer alan küçük liman kenti Egion yakınlarında da Pazartesi sabahı büyük yangınların çıktığı bildirildi. Buralarda da çok sayıda köy boşaltıldı.

Korfu adasında orman yangını Fotoğraf: Julia Dzhyzhevska via REUTERS

Yunan makamları orta ve güney Yunanistan'ın çoğu bölgesinde ve çok sayıda adada orman yangını riskinin son derece yüksek olduğunu bildirdi. Yunan Sivil Savunması tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada yangın risklerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulunuldu.

En uzun sıcak hava dalgası etkili oluyor

Aşırı sıcak havalar Yunanistan tarihindeki en büyük yangın tahliyesini beraberinde getirdi. Yunan Ulusal Hava Gözlemevi raporuna göre hava sıcaklığı, ülkenin merkezinde ve Mora yarımadasında Pazar günü öğleden sonra 45 ila 46,4 santigrat derece olarak kaydedildi. Raporda ülkenin "muhtemelen şu anda tarihinin en uzun sıcak hava dalgasını yaşadığına" vurgu yapıldı. Meteoroloji Pazartesi günü sıcaklıkların bir miktar düşmesinin beklendiğini, ancak Salı günü yeniden 44 dereceye varan sıcaklıklar görüleceğini bildirdi.

AFP,dpa/TY,EC

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