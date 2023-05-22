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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis sonuçların açıklanmasının ardından Atina'daki parti merkezinde taraftarlarına seslendi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis sonuçların açıklanmasının ardından Atina'daki parti merkezinde taraftarlarına seslendi.Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA/picture alliance
PolitikaYunanistan

Yunanistan'da Mitsotakis'tan seçim zaferi

2 saat önce

Yunanistan'daki genel seçimi Başbakan Mitsotakis'in partisi Yeni Demokrasi açık farkla kazandı. Partinin ikinci tur niteliğindeki seçimlerde tek başına iktidara gelmesine yetecek vekil sayısına ulaşacağı tahmin ediliyor.

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Yunanistan'daki genel seçimleri açık farkla Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in partisi kazandı.

Muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi, oyların yaklaşık yüzde 40'ını alarak sandıktan birinci parti çıktı. Ana muhalefetteki sol parti Syriza yaklaşık yüzde 20 oyla ikinci sırayı aldı.

Mitsotakis, bu sonucun "kendi bekletilerinin de ötesinde olan büyük bir zafer" olduğunu belirtti. Yeni Demokrasi Partisi, bir önceki seçimlerde yüzde 39,9 oy almıştı.

Mitsotakis, oyunu başkent Atina'da kullandı.
Mitsotakis, oyunu başkent Atina'da kullandı.Fotoğraf: Louiza Vradi/REUTERS

Yeni Demokrasi'nin dünkü zaferi, partinin son 14 yılda aldığı en yüksek oy oranına işaret etti. Ancak bu sonuç, partinin tek başına hükümet kurmasını sağlayacak vekil sayısına ulaşmasına yetmedi. Bu nedenle Mitsotakis'in bir başka partiyle koalisyon kurma arayışına gitmesi ya da yeni bir seçim çağrısında bulunması gerekecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercihinin tekrar sandığa gidilmesi olduğunu açıkça ortaya koyan Mitsotakis, gelecek seçimlerde Yeni Demokrasi'nin tek başına iktidara gelmesini sağlayacak aritmetiğe ulaşmak için derhal çalışmalara başlayacaklarını söyledi. "Bugün atılan ilk adımı tamamlayıp nihai kazanan olmak için cesurca ve durmaksızın ilerleyeceğiz" diyen Yunan halkının "güçlü bir hükümet" istediğini belirtti.

Atina'da oyunu kullanan Syriz lideri Aleksis Tsipras
Atina'da oyunu kullanan Syriz lideri Aleksis TsiprasFotoğraf: Michael Varaklas/AP/picture alliance

Syriza lideri Aleksis Tsipras da seçim sürecinin "henüz bitmediğini" belirtti. Tsipras, bir sonraki seçimin "kritik ve nihai" olacağını ifade etti.

Yapılması beklenen seçimlerde, Yunanistan'daki yeni seçim yasası devreye girecek. Yeni yürürlüğe giren bu yasaya göre, sandıktan birinci çıkan partiye mecliste fazladan 20 ila 50 sandalye daha veriliyor. Dolayısıyla Yeni Demokrasi'nin ilk seçimdekine benzer bir sonuç elde etmesi hâlinde bu kez tek başına hükümet kuracak sandalye sayısına da ulaşması bekleniyor.

Düzelen ekonomi faktörü

Yeni Demokrasi'nin seçim zaferinde, Mitsotakis'in Yunanistan'a kazandırdığı ekonomik istikrar önemli rol oynadı. Pandemi nedeniyle özellikle turizm sektörünün ağır yara aldığı ülkede geçen yıl yüzde 5,9 ekonomik büyüme kaydedildi. İşsizliğin azaldığı, enflasyonun ivme kaybettiği ülke, bu yıl da Avrupa Birliği ortalamasının iki katı ekonomik büyüme öngörülüyor.

Yunanistan'da bu yıl patlak verentelekulak skandalıve geçen Şubat ayında 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası da Yeni Demokrasi'nin sandıktan zaferle ayrılmasına engel teşkil etmedi. Parti, anketlerdeki beklentinin ötesindekibir farkla seçimi kazandı. Tren kazası sonrası görevinden istifa eden Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis de yeniden milletvekili seçildi.

Diğer partilerin oy oranları

Seçimde Nikos Andrulakis liderliğindeki sosyalist parti PASOK-KINAL oyların yüzde 11,5'ini aldı. Parti, 2019'da yüzde 8,1 oy almıştı.

Komünist Parti yüzde 7,2 oy alırken sağ popülist Elliniki Lysi yüzde 4,4 oy ile parlamentoya girdi.

Tsipras'ın başbakanlığı döneminde maliye bakanı olan Yanis Varufakis'in sol partisi MeRA25 ise yüzde 3'lük seçim barajını geçemediği için meclise giremedi.

Aşırı muhafazakâr NIKI de barajı aşamadı.

DW,AFP,dpa/CÖ,BÖ

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