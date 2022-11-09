Yunanistan'da işçiler enflasyona karşı grevde

Avrupa'da artan enflasyon işçi grevlerine neden oluyor. Yunanistan'da bugün işçiler hayat pahalılığına karşı bir günlük greve gitti. İşçiler maaşlarında iyileştirme talep ediyor.

Yunanistan'da işçiler Çarşamba günü greve gitti. İşçiler artan enflasyonla mücadele edebilmek için daha yüksek ücret talep ediyor. Avrupa'da artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle sanayide grevler ve protestolar görülüyor.

Fotoğraf: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Trafik durdu

Atina'da binlerce kişi artan enflasyona karşı yürüdü. Yürüyüşte "işten çıkarmalara, maaş kesintilerine hayır" yazılı pankartlar taşındı. Feribotlar iskelelerden ayrılmadı; toplu taşımada iş bırakma eylemleri kentte trafik kaosunun yaşanmasına neden oldu. Hava kontrolörlerinin de protestolara katılması nedeniyle bazı uçuşların gerçekleşmesine izin verilmedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı Avrupa’da pek çok ülkede grevlere neden oluyor. Bu ay İngiltere’de, İspanya’da, Fransa’da, Almanya’da da işçiler greve gitti.

Yunanistan ekonomisinde bu yıl turizm sayesinde Euro Bölgesi ortalamasının yaklaşık iki katı büyüme yaşandı ancak enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 12'yi buldu. Bu oran Euro Bölgesi'ni oluşturan 19 ülkede görülen en yüksek oran.

Fotoğraf: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Sendikadan hükümete çağrı

Yunan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), genel grevle ilgili açıklamasında "İşçiler, Yunanistan'da haneleri bunaltan enflasyona, piyasadaki kaotik koşullara ve sırtlarında yıllardır taşıdıkları yüklere karşı mücadele ediyorlar" ifadelerine yer verdi. Özel sektörde örgütlü olan sendika konfederasyonu, hükümetin enflasyonun, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının önünü almasının bir "zorunluluk" olduğunu belirtti. GSEE, memur sendikası ADEDY ile birlikte, halihazırda yaklaşık 713 euro olan asgari ücrete zam talep ediyor. 11 milyonluk ülkenin 2,5 milyonunu çalışanlar oluşturuyor.

Yunanistan’da hükümet 2021 yılının Eylül ayından bu yana, çiftçi, hane ve işletmelere destek amaçlı 9 milyar euro hacminde yardım paketleri açıkladı. Hükümet, ülkenin yaşadığı ekonomik kriz sonrasında ilk kez bir sonraki yıl için emeklilik maaşlarında ve asgari ücrette artış sözü vermişti.

Reuters / AI, EC