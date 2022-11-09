  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Alkis Konstantinidis/REUTERS
PolitikaYunanistan

Yunanistan'da işçiler enflasyona karşı grevde

6 dakika önce

Avrupa'da artan enflasyon işçi grevlerine neden oluyor. Yunanistan'da bugün işçiler hayat pahalılığına karşı bir günlük greve gitti. İşçiler maaşlarında iyileştirme talep ediyor.

https://p.dw.com/p/4JFsA

Yunanistan'da işçiler Çarşamba günü greve gitti. İşçiler artan enflasyonla mücadele edebilmek için daha yüksek ücret talep ediyor. Avrupa'da artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle sanayide grevler ve protestolar görülüyor.

Griechenland Streik
Fotoğraf: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Trafik durdu

Atina'da binlerce kişi artan enflasyona karşı yürüdü. Yürüyüşte "işten çıkarmalara, maaş kesintilerine hayır" yazılı pankartlar taşındı. Feribotlar iskelelerden ayrılmadı; toplu taşımada iş bırakma eylemleri kentte trafik kaosunun yaşanmasına neden oldu. Hava kontrolörlerinin de protestolara katılması nedeniyle bazı uçuşların gerçekleşmesine izin verilmedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı Avrupa’da pek çok ülkede grevlere neden oluyor. Bu ay İngiltere’de, İspanya’da, Fransa’da, Almanya’da da işçiler greve gitti.

Yunanistan ekonomisinde bu yıl turizm sayesinde Euro Bölgesi ortalamasının yaklaşık iki katı büyüme yaşandı ancak enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 12'yi buldu. Bu oran Euro Bölgesi'ni oluşturan 19 ülkede görülen en yüksek oran.

Griechenland Streik
Fotoğraf: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Sendikadan hükümete çağrı

Yunan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), genel grevle ilgili açıklamasında "İşçiler, Yunanistan'da haneleri bunaltan enflasyona, piyasadaki kaotik koşullara ve sırtlarında yıllardır taşıdıkları yüklere karşı mücadele ediyorlar" ifadelerine yer verdi. Özel sektörde örgütlü olan sendika konfederasyonu, hükümetin enflasyonun, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının önünü almasının bir "zorunluluk" olduğunu belirtti. GSEE, memur sendikası ADEDY ile birlikte, halihazırda yaklaşık 713 euro olan asgari ücrete zam talep ediyor. 11 milyonluk ülkenin 2,5 milyonunu çalışanlar oluşturuyor.

Yunanistan’da hükümet 2021 yılının Eylül ayından bu yana, çiftçi, hane ve işletmelere destek amaçlı 9 milyar euro hacminde yardım paketleri açıkladı. Hükümet, ülkenin yaşadığı ekonomik kriz sonrasında ilk kez bir sonraki yıl için emeklilik maaşlarında ve asgari ücrette artış sözü vermişti.

Reuters / AI, EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

AB gaza tavan fiyat uygulanmasında anlaşamadı

AB gaza tavan fiyat uygulanmasında anlaşamadı

Tüketicileri yüksek enerji fiyatlarından korumak için alınacak önlemleri ele alan AB liderleri, doğal gazda tavan fiyat önerisiyle ilgili fayda-maliyet analizi yapılmasına karar verdi.
Ekonomi21 Ekim 2022
Doğal gaz sayacı ve ön planda iki adet 50 euroluk banknotu tutan bir el

Almanya'da Aralık ayı gaz faturalarını hükümet ödeyecek

Almanya'da Aralık ayı gaz faturalarını hükümet ödeyecek

Almanya'da Bakanlar Kurulu, tüketicilerin gaz paralarının bir kereye mahsus olmak üzere hükümet tarafından ödenmesini öngören tasarıyı kabul etti.
Ekonomi2 Kasım 2022

Enerji krizi: Almanya'da "blackout" korkusu

Enerji krizi: Almanya'da "blackout" korkusu

Almanya'da doğal gaz darboğazının yanısıra elektrik sisteminin de uzun süreli çökmesinden endişe ediliyor. Olası bir blackout, yani plan dışı uzun kesintilere karşı önlemler alınıyor.
Ekonomi30 Ekim 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Anayasa Mahkemesi

AYM kararı: Çocuğa karakolda dayağa 100 bin TL tazminat

Suç2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

MESEM, Milli Eğitim Bakanlığı'nın market zinciri A101 ile imzaladığı ve tepkiler üzerine iptal edilen protokol ile gündeme gelmişti.

MESEM: Mesleki eğitim mi ucuz iş gücü mü?

MESEM: Mesleki eğitim mi ucuz iş gücü mü?

Eğitim7 saat önce

AKP seçimde üçüncü sandık mı getirmek istiyor?

AKP seçimde üçüncü sandık mı getirmek istiyor?

Politika19 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Bahçeli'ye HDP eleştirisi: Samimiyetsizliğin devamı

Bahçeli'ye HDP eleştirisi: Samimiyetsizliğin devamı

Politika21 saat önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHM: Tutuklu HDP’li vekiller derhal serbest bırakılmalı

AİHM: Tutuklu HDP’li vekiller derhal serbest bırakılmalı

Hukuk ve Adalet23 saat önce

Yabancı mafya: Suç örgütleri neden Türkiye'ye geliyor?

Yabancı mafya: Suç örgütleri neden Türkiye'ye geliyor?

Suç8 Kasım 2022
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

İsveç Başbakanı'nın Ankara'ya NATO'ya üyelik ziyareti

İsveç Başbakanı'nın Ankara'ya NATO'ya üyelik ziyareti

Politika7 Kasım 2022
Ana sayfaya dön