 Yunanistan′da güven oylaması getiren istifa | AVRUPA | DW | 13.01.2019

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AVRUPA

Yunanistan'da güven oylaması getiren istifa

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını protesto etmek için görevinden ayrıldı. Başbakan Tsipras, yaşanan hükümet krizi üzerine güven oylamasına gidilmesi için harekete geçti.

Görevinden istifa eden Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos

Görevinden istifa eden Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos

Atina ile Üsküp arasında geçen Haziran ayında imzalanan ve Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Yunanistan'da yeni bir istifaya neden oldu. Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, anlaşmayı protesto etmek için görevinden ayrılma kararı aldı.

Aynı zamanda hükümetin küçük ortağı konumundaki popülist Bağımsız Yunanlar partisinin lideri olan Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile yaptığı görüşmenin ardından istifasını duyurdu. İsim anlaşması meselesinin kendisine istifa etmekten başka çare bırakmadığını söyleyen Kammenos, "Başbakan'a gerçekleştirdiği işbirliği için teşekkür ettim. Ve ona, bu ulusal mesele yüzünden devam edemeyeceğimizi açıkladım" dedi. Kammenos, partisinin diğer kabine üyelerini de hükümetten çekeceğini sözlerine ekledi.

Kammenos'un hükümetten çekilme kararı sonrası Tsipras, parlamentoda güven oylamasına gidilmesi için girişimde bulunacağını açıkladı. Oylamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Tsipras ayrıca, Kammenos'un yerine Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in geçeceğini açıkladı.

Erken seçim ihtimali

Yunanistan'da genel seçimlerin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Ancak Tsipras'ın partisi Syriza'nın parlamentodan güvenoyu alarak azınlık hükümeti olarak iktidarda kalmayı sürdürememesi durumunda erken seçimlere gidilmesi ihtimal dâhilinde.

Üç yüz sandalyeli parlamentoda, koalisyon hükümetinin bugün açıklanan istifalar öncesi 153 sandalyesi vardı. Syriza'nın milletvekili sayısı 145. Koalisyona yedi ANEL ve bir bağımsız milletvekili destek veriyordu.

Kammenos ve Tsipras (Fotoğraf: Arşiv)

Kammenos ve Tsipras (Fotoğraf: Arşiv)

Tsipras ile 2015 yılında koalisyon hükümeti kuran Kammenos, Üsküp'le imzalanan isim anlaşmasına uzun süredir karşı çıkıyordu. Makedonya ile yapılan anlaşmayı ülkenin satılması olarak niteleyen Kammenos, mutabakatın oylama için Yunan parlamentosuna sunulması hâlinde hükümetten çekilme tehdidinde bulunuyordu.

Tsipras'ı bekleyen zorlu süreç

Makedonya parlamentosu geçen Cuma günü, gerekli anayasa değişikliğini kabul ederek isim anlaşmasını onaylamıştı. Anlaşmanın Yunan parlamentosundan da geçmesi gerekiyor. Tsipras'ın önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen oylamada anlaşmayı onaylatabilmesi için muhalefetten de destek alması gerekecek. Tsipras, bu oylamada merkez sol eğilimli ve bağımsız milletvekillerinin desteğini almayı ümit ediyor.

Yunanistan'da geçen Ekim ayında da Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle istifa etmişti. Anlaşmanın mimarı olan Kotzias, Kammenos ile yaşadığı tartışmalarda Tsipras tarafından yeterince destek görmemesini istifa kararına gerekçe göstermişti.

Atina ile Üsküp arasındaki isim krizi

Yunanistan'ın kuzeyinde de aynı ismi taşıyan bir bölge bulunduğu için Makedonya'nın adı, 27 yıldır Atina ile ihtilafa neden oluyor. Atina bu isim nedeniyle komşusunun söz konusu bölgede toprak iddia etmesinden kaygı duyuyor. Antik dönemde Büyük İskender'in yaşadığı bu bölge, Yunanlar için aynı zamanda tarihsel gurur kaynağı olma özelliğini taşıyor.

İsim krizi nedeniyle Yunanistan, Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine karşı çıkıyordu. Yunanistan, anlaşma yürürlüğe girdiği takdirde Üsküp'ün bu iki kuruma üyeliği konusunda koyduğu engelleri kaldırma sözü vermişti.

DW,AFP,rtr/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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