Yunanistan'da 9 Türk vatandaşı hakkında beraat

Yunan mahkemesi DHKP-C örgütüne üye olmakla suçlanan dokuz Türk vatandaşı hakkında yeterli kanıt olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Türkiye ise karara tepki gösterdi.

"Terör örgütü üyesi" olmak, "yasa dışı olarak silah ve mühimmat bulundurmak," "belgede sahtecilik" suçlarıyla yargılanan sanıklar, haklarındaki tüm iddiaları reddediyordu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre sanıklardan altısı "ruhsatsız hafif silah bulundurmak" ve "sahte evrak bulundurmak"tan 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Mahkeme kaynakları karar sonrası açıklama yapmadı.

Yunan polisi, sekiz erkek ve bir kadın şüpheliyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılının Aralık ayındaki Atina ziyaretinden önce Atina'daki üç eve düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Türkiye, davada yargılanan Naci Özpolat, Mehmet Doğan ve Halaz Secer hakkında daha önce iade talebinde bulunmuş, mahkeme Türkiye'nin talebini reddetmişti.

Türkiye'den karara tepki

Yunan mahkemesinin beraat kararına Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan yazılı açıklamada "DHKP-C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan’ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz. Bu örgütlere Yunanistan'da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve yardım kabul edilemez" denildi.

Açıklamada ayrıca DHPK-C'nin, Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde yer aldığı vurgulandı. Karara verilen tepkide "Yunan mahkemesinin aldığı bu karar, Avrupa’da terörizmle mücadele çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır" ifadesine yer verildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında helikopterle Türkiye'den Yunanistan'a kaçan sekiz asker iltica talebinde bulunmuş bu durum Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu. Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu iddia edilen sekiz subayın Türkiye’ye iadesi yönündeki talepler Yunan mahkemelerince kabul etmemişti.

DW,rtr/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe