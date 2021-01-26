Yunanistan'a karşı UCM'de dava başvurusu

Washington merkezli Suriyeli insan hakları örgütü "Adalet ve Hesap Sorulabilirlik Merkezi" (Syria Justice and Accountability Center), Yunanistan'ı mültecilere karşı uygulamaları nedeniyle "insanlığa karşı suç işlemekle" suçlayarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) dava başvurusu yaptı.

Başvuruda Yunanistan'ın deniz sınırlarında, ve topraklarındaki kamplarda sığınmacılara yönelik kötü muamele ve taciz uygulamalarıyla ilgili tanık ifadeleri ve video kanıtlarına yer verildi.

Merkez Başkanı Muhammed el Abdullah, bunun AB'ye yönelik ilk yasal başvuru olduğunu belirterek soruşturma açılmasının, "suç işlemiş bireylerin sadece Avrupalı oldukları için hesap sorulabilirlikten kaçamayacağı" yönünde önemli bir emsal oluşturacağına vurgu yaptı.

Konunun uluslararası yargıya taşınmasının AB ülkeleri içindeki tartışmalara etki edeceğini umduğunu belirten Abdullah, "Bunun sadece Yunanistan değil, AB içinde de sığınmacılarla ilgili politika ve tartışmaları etkilemesini umuyoruz. Hiçbir AB ülkesi insanlığa karşı suç işlemek suçlamasıyla karşılaşmak istemez" diye konuştu.

Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında kaydedilen kötü muamele ve taciz olaylarının belgelendiği suç duyurusunda sığınmacı teknelerinin zorla Türk kara sularına itilmesi olaylarıyla Yunanistan topraklarındaki kamplardaki koşullar ve kötü muamele vakaları yer alıyor.

Yunan kara sularına varan sığınmacı teknelerinin motorlarının sökülmesi, hasarlı bir şekilde "Türk sahil güvenliğinin kurtarması" hesabıyla açık denize bırakılması gibi uygulamalara da yer verilerek, AB'ye bağlı Sınır ve Kıyı Koruma Ajansı'nın da (Frontex), "insanlığa karşı işlenmiş suç" olarak değerlendirilebilecek bu uygulamalara dahil olduğu belirtiliyor.

UCM, dosyayı inceledikten sonra soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek. Sürecin birkaç ay alacağı tahmin ediliyor. Lahey merkezli Mahkeme, her yıl bireyler ve kuruluşlardan yüzlerce başvuru almasına rağmen çoğunlukla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve üyelerinden gelen başvuruları kabul ediyor. UCM geçmişte, çoğunlukla Afrika ile ilgili başvuruları kabul ettiği eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.

AP,DW/BK,SSB

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