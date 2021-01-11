 Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor | AVRUPA | DW | 11.01.2021

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AVRUPA

Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşayan Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor. Mayıs ayından itibaren askerlik süresi 9 yerine 12 ay olacak, asker sayısı da artırılacak.

Griechenland | Kyriakos Mitsotakis besucht die griechisch-türkische Grenze

Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelen Yunanistan ordu ile ilgili bazı reformları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Gazetenin haberinde, ülkede Mayıs ayından itibaren zorunlu askerlik süresinin bir yıla çıkarılacağı, aynı zamanda asker sayısının da 100 bin'den 133 bin'e yükseltileceği ifadeleri yer aldı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Eylül ayında askerlik süresinin uzatılacağını duyurmuş ancak bir takvim açıklamamıştı. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ordudaki birçok taburda yeterince asker bulunmuyor.

Atina ayrıca Fransa'dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağı almayı planlıyor. Satın alma işleminin bu hafta parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.

Yunanistan ekonomik krizde olduğu 2010-2018 yılları arasında da yüksek savunma bütçesinden feragat etmemişti. NATO'nun son raporuna göre, savunma bütçesine Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 2,58'sini ayıran Yunanistan birlik içinde ABD'nin ardından GSYİH'ye oranla savunma harcamalarına en fazla kaynak ayıran ülke konumunda.

Daha fazlasını okumak için: Yunanistan askeri harcamayı 5 kat artıracak

Dev savunma programı

Atina Eylül ayında, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile gerilimin tırmandığı bir dönemde yeni satın alımlar ve modernizasyon projelerini de içeren 11,5 milyar euroluk savunma programı açıklamıştı.

Program çerçevesinde dört yeni fırkateyn satın alınması, dört mevcut fırkateynin modernizasyonu, dört donanma helikopterinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzelerin de  envantere katılacağı bildirilmişti.

Fırkateynlerin ise on yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Yunan hükümeti ayrıca beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınmasını öngörüyor.

dpa,DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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Yunanistan Fransa'dan 2,3 milyar euroluk savaş uçağı alacak

Eylül ayında dev savunma programı açıklayan Yunanistan, Fransa'dan alınacak Rafale savaş uçakları için 2,3 milyar euro ödeneceğini bildirdi. Atina Kasım ayında da 24 adet F-35 için ABD'ye resmi başvuruda bulunmuştu.  

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