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Atina Akropolisi'nde dünyaca ünlü Partenon TapınağıFotoğraf: Roman Sigaev/Zoonar/picture alliance
EkonomiYunanistan

Yunanistan ve İspanya'da turizm patlaması

11 dakika önce

Yunanistan'da turist sayısı korona salgınından önce görülen seviyelerin üzerine çıktı. Bir başka turizm ülkesi İspanya'da da pandemi öncesine yakın seviyeler yakalandı.

https://www.dw.com/tr/yunanistan-ve-i%CC%87spanyada-turizm-patlamas%C4%B1/a-62684464

Yunanistan'da pandemiden dolayı turizmde iki yıldır yaşanan durgunluk aşıldı. Turizm Bakanı Vasilis Kikilyas, Haziran'da yaklaşık 3,5 milyon turistin Yunan havalimanlarından ülkeye girdiğini açıkladı.

Haziran 2021'deki sayının üç katından fazlasına tekabül eden bu sayı, 2019'un aynı ayında kaydedilen seviyeyi de geride bıraktı. Yaklaşık 33 milyon tatilcinin Yunanistan'ı ziyaret ettiği 2019 senesi, Yunan turizminin rekor kırdığı yıl olarak tarihe geçmişti.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Kikilyas, Yunanistan'ın turizmde Rus tatilcilerin yokluğunu hissetmediğini, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinden turist sayısında ciddi artış kaydedildiğini söyledi.

"Kışı Yunanistan'da geçirin" çağrısı

Yunan hükümetinin tatil sezonunu Aralık'a kadar uzatmayı hedeflediğini belirten Bakan Kikiliyas, iki hafta kadar önce Bild gazetesine verdiği demeçte, Almanları, evlerindeki olası bir yakıt masrafından kurtulmak için kış aylarını Yunanistan'da geçirmeye davet etmişti.

Yunan Bakan Salı günü yaptığı açıklamada da, Almanya'ya yönelik çağrısının diğer Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri için de geçerli olduğunu söyledi.

Kuzey Avrupa'da Eylül'den itibaren havaların soğuduğunu belirten Kikilyas, Yunanistan'da da bazı bölgelerin kış aylarını sert geçirdiğini ancak Girit Adası ya da Mora Yarımadası gibi yerlerde hava şartlarının makul olduğunu ifade etti.

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Barselona'nın en fazla turist çeken yerlerinden Park GüellFotoğraf: Michael Weber/imageBROKER/picture alliance

İspanya da eski günlerine döndü

İspanya'da da geçen Haziran'da turist sayısı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla iki kattan fazla arttı.

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, İspanya'da Haziran ayında 7,5 milyon turist yaklaşık 9 milyar euro para harcadı. İspanya'yı 2019 yılının Haziran ayında 8,8 milyon turist ziyaret etmiş, 2019'daki toplam turist sayısı ise 38,2 milyonu bulmuştu.

İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto, "2022'nin ilk altı ayında şimdiden 30 milyon uluslararası turisti geçtik. Bu, pandemi öncesi verilerin yüzde 80'ine denk geliyor. Harcama bakımından ise şimdiden pandemi öncesinin yüzde 90'ını yakaladık" dedi. Maroto, "Bu trend devam ederse, yıl sonunda kesinlikle pandemi öncesi seviyelere ulaşacağız" ifadesini kullandı.

Türkiye de pandemi öncesine dönüyor

Türkiye'de de turizm verileri açısından tablo pandemi öncesi dönemle benzerlik gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Türkiye bu yılın ilk altı ayında yurt dışından 19 milyon 530 bin 618 ziyaretçi ağırladı. Türkiye'ye 2019'un aynı döneminde 21,1 milyon turist gelmişti.

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayındaki turizm geliriyse 14,2 milyar dolar olarak açıklandı. Türkiye'nin 2019'un Ocak-Haziran dönemindeki turizm geliri 12,6 milyar dolardı.

Bakanlık verileri, 2022'nin ilk altı aylık döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185,72 artış yaşandığını ortaya koydu.

 

rtr,dpa / CÖ,ET

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