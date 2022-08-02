Yunanistan ve İspanya'da turizm patlaması

Yunanistan'da pandemiden dolayı turizmde iki yıldır yaşanan durgunluk aşıldı. Turizm Bakanı Vasilis Kikilyas, Haziran'da yaklaşık 3,5 milyon turistin Yunan havalimanlarından ülkeye girdiğini açıkladı.
Haziran 2021'deki sayının üç katından fazlasına tekabül eden bu sayı, 2019'un aynı ayında kaydedilen seviyeyi de geride bıraktı. Yaklaşık 33 milyon tatilcinin Yunanistan'ı ziyaret ettiği 2019 senesi, Yunan turizminin rekor kırdığı yıl olarak tarihe geçmişti.
Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Kikilyas, Yunanistan'ın turizmde Rus tatilcilerin yokluğunu hissetmediğini, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinden turist sayısında ciddi artış kaydedildiğini söyledi.
Yunan Bakan Salı günü yaptığı açıklamada da, Almanya'ya yönelik çağrısının diğer Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri için de geçerli olduğunu söyledi.
Kuzey Avrupa'da Eylül'den itibaren havaların soğuduğunu belirten Kikilyas, Yunanistan'da da bazı bölgelerin kış aylarını sert geçirdiğini ancak Girit Adası ya da Mora Yarımadası gibi yerlerde hava şartlarının makul olduğunu ifade etti.
İspanya da eski günlerine döndü
İspanya'da da geçen Haziran'da turist sayısı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla iki kattan fazla arttı.
Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, İspanya'da Haziran ayında 7,5 milyon turist yaklaşık 9 milyar euro para harcadı. İspanya'yı 2019 yılının Haziran ayında 8,8 milyon turist ziyaret etmiş, 2019'daki toplam turist sayısı ise 38,2 milyonu bulmuştu.
İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto, "2022'nin ilk altı ayında şimdiden 30 milyon uluslararası turisti geçtik. Bu, pandemi öncesi verilerin yüzde 80'ine denk geliyor. Harcama bakımından ise şimdiden pandemi öncesinin yüzde 90'ını yakaladık" dedi. Maroto, "Bu trend devam ederse, yıl sonunda kesinlikle pandemi öncesi seviyelere ulaşacağız" ifadesini kullandı.