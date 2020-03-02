 Yunanistan ve Erdoğan arasında karşılıklı suçlamalar | AVRUPA | DW | 02.03.2020

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AVRUPA

Yunanistan ve Erdoğan arasında karşılıklı suçlamalar

Yunanistan, polis kurşunuyla öldüğü ileri sürülen Suriyeli mültecinin görüntülendiği videoyu "Türkiye'nin propagandası" diye niteledi. Erdoğan ise Yunan polisinin 2 mülteciyi öldürdüğünü iddia etti.

Türkiye- Yunanistan sınırı

Türkiye- Yunanistan sınırı

Sosyal medyada hızla yayılan ve Yunanistan sınırında polis kurşunuyla öldüğü ileri sürülen bir Suriyeli mültecinin görüldüğü videoya ilişkin Yunanistan'dan açıklama geldi. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, videonun yalan haber olduğunu belirterek medyayı da "Türkiye'nin propagandası olduğunu savunduğu bu tür paylaşımlarda oyuna gelmemeleri" yönünde uyardı.

Ancak Twitter'dan görüntüyle ilgili açıklamada söz konusu görselin gerçek olduğuna dair ipuçları bulunduğu belirtildi.

"Gencin ölümünden Yunan polisi sorumlu"

Türkiye-Yunanistan'dan sınırında çekildiği belirtilen videoda, Suriyeli mülteci olduğu ileri sürülen genç bir erkek, yüzü kanlı biçimde yerde yatarken görülüyor. Çevresinde toplananların panik biçimde cansız şekilde yatan gencin ceketinin önünü açtığı, birinin de Arapça "Kenara çekilin, nefes alsın" diye bağırdığı duyuluyor. Bir diğer erkeğin de yine Arapça, gencin ölümünden Yunan polisinin sorumlu olduğunu söylediği duyuluyor.

İngiliz haber kanalı BBC'ye serbest prodüktör olarak çalışan gazeteci Mughira El Şerif, Twitter'da paylaştığı 25 saniyelik görselde cansız yatan gencin Halep'ten bir mülteci olduğunu iddia ediyor. Gencin, Pazartesi sabahı Türkiye-Yunanistan sınırını geçerken Yunan sınır koruma güçleri tarafından öldürüldüğünü ileri sürüyor.

Türkiye-Yunanistan sınırıda mülteciler

Türkiye-Yunanistan sınırıda mülteciler

BBC: El Şerif'in özel paylaşımı

BBC, El Şerif'in kendilerine çalıştığını doğrularken halihazırda bölgede kendilerine haber geçmek üzere bulunmadığını, söz konusu videonun ayrıca El Şerif'in özel paylaşımı olduğunu açıkladı.

Aynı olaya dair bir başka görsel paylaşan Arap gazetecei Jenan Moussa da hayatını kaybeden mülteci gencin, Halepli ve 22 yaşında biri olduğunu, ailesiyle de görüştüğünü ileri sürdü. Moussa, gencin Yunan sınır güvenliğinin plastik mermileriyle vurulduğunu savunuyor.

Erdoğan'dan Yunan polisine suçlama 

Yunanistan'dan gelen bu açıklamanın ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşmesi sonrası akşam saatlerinde bir açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Yunan askerine suçlamalar yöneltti. Erdoğan, Pazartesi günü Yunan askerinin iki mülteciyi öldürdüğünü, birini de ağır yaraladığını söyledi. Erdoğan, "AB Konseyi Başkanı da yarın sınırı ziyaret edeceğini açıkladı. Herhalde mültecilerin Yunanistan tarafından kaldığı insanlık dışı muameleyi görecektir. Bulgaristan’ın bu konuda sağ duyulu yaklaşım sergilediğini dile getirmek isterim" şeklinde sözlerini sürdürdü. 

dpa/ ETO, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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