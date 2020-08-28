 Yunanistan Türkiye′ye yaptırım istiyor | AVRUPA | DW | 28.08.2020

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AVRUPA

Yunanistan Türkiye'ye yaptırım istiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanmasının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias (Arşiv)

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias (Arşiv)

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sismik faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırım tehditlerinde bulunmasını "kaçınılmaz" olarak değerlendirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün başlayan ve bugün sona erecek olan AB Dışişleri Bakanları toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dendias, Akdeniz'de olası bir çatışmanın engellenmesi için AB'nin yeni yaptırım kararları almasını "mutlak bir zorunluluk" olarak gördüklerini belirtti.

Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bugün  dışişleri bakanları toplantısında AB'nin Türkiye ilişkilerinin geleceğine dair açıklayacağı seçenekleri büyük bir ilgiyle beklediklerini vurguladı.

AB dışişleri bakanlarının Berlin’deki toplantısında Belarus'ta yaşanan siyasi gerginliğin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alınıyor. Dün AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi, toplantıdan bir yaptırım kararı çıkmasının beklenmediğini ancak yeni yaptırımların toplantıda ele alınacağını söylemişti.

Aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı ülkeler Doğu Akdeniz'deki gaz arama anlaşmazlığını çözme çabalarını tehlikeye atmamak için Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar yerine diplomatik çözümden yana. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bu çatışma için diplomatik bir çözüme ihtiyacımız var” açıklamasını yapmıştı. 

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının, kimin deniz yetki alanında olduğu ile ilgili olarak gerginlik yaşanıyor. Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya Çarşamba günü Doğu Akdeniz’de 3 gün sürecek askeri tatbikat yapmaya başlarken, Türkiye de Doğu Akdeniz’de iki ayrı bölgede 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi gerçekleştireceğini açıkladı. Ayrıca Türkiye, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in bölgedeki faaliyetlerinin süresini 1 Eylül'e kadar uzattığını duyurdu.

dpa,DW/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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