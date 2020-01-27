 Yunanistan Türkiye sınırında denetimi artırıyor | AVRUPA | DW | 28.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Yunanistan Türkiye sınırında denetimi artırıyor

Atina yönetimi, Türkiye üzerinden mülteci akınını engellemek için denetimi sıkılaştırıyor. Yunanistan geçişleri önlemek üzere 1200 yeni sınır polisi görevlendirilecek.

default

Yunanistan'da Miçotakis başbakanlığındaki hükümet, 2019'un Temmuz ayında açıkladığı yeni sınır önlemlerini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Adalardaki kampların kapasitesinin çok üstünde mülteciye ev sahipliği yapan Yunanistan, Meriç Nehri üzerinden geçişleri durdurmayı hedefliyor.

Yarı resmi haber ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığı Meriç Nehri'nde iki ülke sınırını korumak üzere ilk aşamada 400 yeni sınır polisinin konuşlandırılacağını açıkladı.

Önümüzdeki haftalarda da Ege'nin doğusundaki adalara 800 sınır polisinin görevlendirileceği bilgisi verildi. Toplamda 1200 yeni güvenlik gücü görevlendirilecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre 2019 yılında Türkiye'den Yunanistan'a geçen mültecilerin sayısında yeniden artış kaydedildi. 2018 yılında 50 bin 500 kişi geçiş yaparken 2019 yılında bu sayının 74 bin 600'e ulaştığı bilgisi verilmişti.

Griechisch-türkische Grenze

Mülteci kamplarındaki koşulların "kabul edilemez" olduğunu belirten Miçotakis, geçen Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Türkiye ile sınırlarının daha sıkı denetlenmesi ve iltica hakkı olmayanların daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye iadesinin hedeflendiğini duyurmuştu.

İltica işlemleri için daha fazla kişi çalışacak

Avrupa İltica Destek Ajansı da (EASO) Yunanistan'a yönelik mülteci akını nedeniyle ülkede iltica başvurularını değerlendiren çalışanlarının sayısını artıracağını duyurdu.

Açıklama Atina'da, EASO Direktörü Nina Gregori ve Yunanistan Göç Bakanı Yardımcısı Yorgos Kumuçakos tarafından yapıldı.

Gregori ayrıca, "Biz, Yunan yetkililere iltica işlemlerinde daha hızlı ve verimli yanıt verebilmelerine destek vermek amacıyla buradayız" dedi.

EASO Direktörü şu anda 500 olan görevli sayısının bine çıkarılacağı bilgisini verdi.

DW, dpa/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Yunanistan: Türkiye'ye günde 30 sığınmacı gönderiyoruz

Yunanistan aylar sonra Türkiye'ye yeniden sığınmacı göndermeye başladı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni yasayla iltica süreci hızlandırılmış, başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilmesinin önü açılmıştı. (27.01.2020)  

Yunanistan'a suçlama: Sığınmacılar yasa dışı şekilde Türkiye'ye gönderiliyor

Sığınmacılara yardım eden sivil toplum kuruluşları Yunanistan'ın çok sayıda sığınmacıyı yasa dışı şekilde Türkiye'ye gönderdiğini ileri sürüyor. (20.01.2020)  

Doğu Akdeniz'de sığınmacı geçişleri arttı

AB sınır koruma ajansı Frontex, Doğu Akdeniz güzergahını kullanarak Avrupa Birliği'ne yasa dışı giriş yapanların sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 46 arttığını duyurdu. (17.01.2020)  

Sisam Adası'nda sığınmacılara polis müdahalesi

Sisam Adası’ndaki sığınmacı kampının olumsuz koşullarını protesto eden sığınmacılara polis göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. 650 kişi için tasarlanan kampta yaklaşık 7 bin 500 sığınmacı kalıyor. (19.12.2019)  

Türkiye'den AB'ye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların sayılarında artış

Türkiye'den kaçak yollarla AB'ye geçen sığınmacıların sayılarında büyük artış kaydedildi. Yunanistan Türkiye'yi suçladı. (17.12.2019)  

Benzer içerik

Griechenland Lesbos Flüchtlinge Fähre

Yunanistan: Türkiye'ye günde 30 sığınmacı gönderiyoruz 27.01.2020

Yunanistan aylar sonra Türkiye'ye yeniden sığınmacı göndermeye başladı. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni yasayla iltica süreci hızlandırılmış, başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilmesinin önü açılmıştı.

Türkei Mevlüt Cavusoglu, Außenminister in Ankara

Çavuşoğlu AB'yi mülteci anlaşmasına uymamakla suçladı 23.01.2020

Alman Bild gazetesine konuşan Çavuşoğlu, AB'yi mülteciler için söz verdiği yardımları yapmamakla suçladı ve Türkiye'nin kendi bütçesinden mülteciler için 40 milyar euro harcadığını söyledi.

Türkische und EU-Flagge in Istanbul

AB: Türkiye'ye mali yardım yapılmadığı eleştirileri asılsız 23.01.2020

Avrupa Birliği, mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye’ye söz verilen mali yardımın yapılmadığı eleştirilerini geri çevirdi. AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi, "Anlaşmayı Türkiye de çok iyi biliyor" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya'da Müslüman mezarlığı

Hollanda'da Müslümanlar mezarlık yapmak için bağış topluyor

Hollanda'daki Müslümanlar Avrupa'daki en büyük Müslüman mezarlıklarından birini yapmak için bağış topluyor. Mezarlığın kapasitesinin bin 700 olacağı bildiriliyor.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  