Yunanistan Türkiye sınırında denetimi artırıyor

Yunanistan'da Miçotakis başbakanlığındaki hükümet, 2019'un Temmuz ayında açıkladığı yeni sınır önlemlerini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Adalardaki kampların kapasitesinin çok üstünde mülteciye ev sahipliği yapan Yunanistan, Meriç Nehri üzerinden geçişleri durdurmayı hedefliyor.

Yarı resmi haber ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığı Meriç Nehri'nde iki ülke sınırını korumak üzere ilk aşamada 400 yeni sınır polisinin konuşlandırılacağını açıkladı.

Önümüzdeki haftalarda da Ege'nin doğusundaki adalara 800 sınır polisinin görevlendirileceği bilgisi verildi. Toplamda 1200 yeni güvenlik gücü görevlendirilecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre 2019 yılında Türkiye'den Yunanistan'a geçen mültecilerin sayısında yeniden artış kaydedildi. 2018 yılında 50 bin 500 kişi geçiş yaparken 2019 yılında bu sayının 74 bin 600'e ulaştığı bilgisi verilmişti.

Mülteci kamplarındaki koşulların "kabul edilemez" olduğunu belirten Miçotakis, geçen Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Türkiye ile sınırlarının daha sıkı denetlenmesi ve iltica hakkı olmayanların daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye iadesinin hedeflendiğini duyurmuştu.

İltica işlemleri için daha fazla kişi çalışacak

Avrupa İltica Destek Ajansı da (EASO) Yunanistan'a yönelik mülteci akını nedeniyle ülkede iltica başvurularını değerlendiren çalışanlarının sayısını artıracağını duyurdu.

Açıklama Atina'da, EASO Direktörü Nina Gregori ve Yunanistan Göç Bakanı Yardımcısı Yorgos Kumuçakos tarafından yapıldı.

Gregori ayrıca, "Biz, Yunan yetkililere iltica işlemlerinde daha hızlı ve verimli yanıt verebilmelerine destek vermek amacıyla buradayız" dedi.

EASO Direktörü şu anda 500 olan görevli sayısının bine çıkarılacağı bilgisini verdi.

DW, dpa/GA,HS

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