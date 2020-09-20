Yunanistan: Türkiye ile görüşmelere başlamaya yakınız

Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, Ankara ile Atina arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine dair yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmelere yeniden başlamaya yakınız. Ne kadar yakın bir zamanda başlayacağı ise taraflara, yani Yunanistan ve Türkiye'ye bağlı" dedi.

Gazetecilere konuşan Petsos, "Durum netleştiğinde bir duyuru yapılacak ama atmosfer iyi" diye ekledi. Yunan sözcü, Ankara'nın da görüşmelerin yeniden başlaması yönündeki arzusunu gösterdiğini ifade etti.

Ankara ve Atina arasında deniz yetki alanları konusundaki son görüşmeler 2016 yılında gerçekleşmiş ancak sonuçsuz kalmıştı. Yunan basını iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin bu hafta başlayabileceğini öne sürmüştü.

Türkiye geçen hafta Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i "bakım için" Antalya Limanı'na çekmişti. Atina bu hamleyi tansiyonun düşürülmesi yönünde atılmış olumlu bir ilk adım olarak değerlendirmişti.

Petsas: Türkiye'nin önünde iki seçenek var

AB liderlerinin 24-25 Eylül'de gerçekleştirecekleri zirvede Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları ele almaları bekleniyor. Ancak üye ülkeler arasında bu konuda bir fikir birliği yok.

Türkiye'nin önünde iki seçenek olduğunu söyleyen Yunan hükümet sözcüsü Petsas, "Samimiyetle tansiyonu düşürmek ya da yaptırım" diye konuştu.

Doğu Akdeniz krizi, AB dışişleri bakanlarının bugün Brüksel'deki toplantısında da ele alınıyor. Toplantı öncesi konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan ve Türkiye'yi masaya oturmaya ikna etmek istediklerini söyledi.

Pompeo'nun Atina ziyareti

Petsas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Doğu Akdeniz krizini görüşmek için bu ay içinde Atina'ya giderek Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'le bir araya geleceği doğrultusundaki haberleri de doğruladı. Ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini belirten Petsas, Pompeo'nun bu görüşmede ABD'nin Türkiye'ye karşı Atina'ya verdiği desteği teyit etmesini beklediklerini söyledi.

Pompeo, ABD'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri konusunda "son derece endişeli" olduğunu belirterek krizin diplomatik yolla çözümü için çağrıda bulunmuştu.

DW,AP,rtr/CÖ,BÖ

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